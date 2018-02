Liga 1: Viitorul si CSM Poli Iasi s-au calificat in play-off - Dinamo va juca in play-out

Astra s-a impus prin golurile inscrise de Florentin Matei (25') si Silviu Balaure (57').Au evoluat echipele:FC Astra Giurgiu: P. Iliev - Belu-Iordache, Polczak, Erico da Silva, Radunovic - Mrzljak, Takayuki - Balaure (V. Gheorghe '76), Fl. Matei, L. Bus (Dandea '62) - U. Vera (Abang '60). Antrenor: Edward IordanescuFC Dinamo Bucuresti: Penedo - Romera, M. Popescu, Maric, Vl. Olteanu (Moldoveanu '61) - Mahlangu, D. Nistor- Torje (Hanca '61), Pesic, Salomao (Palici '46) - D. Popa. Antrenor: Vasile MiriutaCartonase galbene: Balaure '27, Bus '45 / Torje '11Arbitri: Istvan Kovacs - Vasile Marinescu, Ovidiu Artene - Florin Ovidiu MaziluObservatori: Alexandru Deaconu, Catalin Cursaru"Nu a mers nimic, nu mi-am recunoscut echipa. Atitudine, determinare, nimic, nu mi-am recunoscut echipa. Poate trebuia sa fac alta echipa, alt 11, dar acum nu mai are rost. Jocul de azi nu trebuia sa-l pierdem, e normal sa se strige demisia. O sa discut cu patronul si vom vedea ce se va intampla. Acum sunt jos, ma voi ridica si tot asa. Merg la Bucuresti, discut cu patronul si vom vedea. Din zece ani de antrenor, cred ca asta e cel mai negru moment", a declarat Vasile Miriuta la Digisport."E rusinos ceea ce s-a intamplat astazi. Trebuie sa ne asumam cu totii situatia. Nu ne punem cenusa in cap, in viata de sportiv sunt esecuri. Ne cerem scuze suporterilor, au suferit la fiecare meci alaturi de echipa. Calificarea nu s-a pierdut astazi, s-a pierdut punct cu punct", a spus Torje la Digi Sport.Torje a mentionat ca in momentul in care a venit la Dinamo si-a asumat posibilitatea ca echipa sa ajunga sa joace in play-out. "As fi venit oricum, mi-am asumat acest lucru. Vom juca in play-out si incercam sa ne daruim la fel. Suporterii adevarati vor fi mereu alaturi de echipa. Dinamo va renaste", a adaugat jucatorul, potrivit News.ro."Felicitari pentru echipa mea, am demostrat niste lucruri importate astazi. Matematic ne-am asigurat prezenta in play-off dupa FC Viitorul - FC Botosani. Anticipam o saptamana foarte grea psihologic, a fost un joc cu o incarcatura foarte mare. Pentru mine nu exista titulari si rezerve, eu am schimbat de la meci la meci. A fost mai deranjant ca am vazut si oameni de fotbal care s-au sesizat. Oficialii cluburilor trebuie sa fie mai temperati. Lui Dica pot sa-i fac o recomandare, sa se uite mai mult in curtea lui si sa lase ce inseamna vestiarul Astrei. Ma bucur ca am avut un parcurs exceptional, imi doresc sa continuam pe aceasta linie si ma bucur pentru Gica Hagi. Felicit jucatorii si ma bucur foarte tare ca s-a demonstrat ca tot ce am facut aici a fost in conformitate cu performanta si cu pogresul", a declarat Iordanescu la Digisport."Imi pare rau de Vasile Miriuta, pune foarte mult suflet in tot ce face. Sa nu uitam in ce conditii a luat echipa, punctele pe care le-a strans si faptul ca a schimbat fata echipei. Din punct de vedere al strategiei ne-am adaptat mai bine la teren. Acest grup foarte tanar va acumula experienta. Eram foarte constienti ca daca Dinamo intra in play-off avea o sansa inaintea noastra pentru un loc mai bun, s-ar fi creat o emulatie extraordinara. Am reusit sa ne autodepasim si sper sa continuam pe linia pe care am plecat. Trebuie sa jucam fara presiune si cu personalitate", a mai spus antrenorul Astrei.Unicul gol al partidei a fost inscris de Chitu, in minutul 14. In ciuda infrangerii, CSM Poli Iasi s-a calificat in play-off-ul Ligii 1.Au evoluat echipele:CSM Poli Iasi (antrenor Flavius Stoican): Rusu - Bosoi, Frasinescu, Jagodinskis (Mendes '64), Badic - Qaka, Cioinac - Platini, Jo Santos (Gavrila '88), Pantiru - Cisse (Kizito '51).FC Viitorul (manager tehnic Gheorghe Hagi): Cojocaru - Mladen, Tiru, Hodorogea, De Noiijer (Ciobanu '46) - Cicaldau, Baluta, Ganea - Vina, (Dumitrescu '78) I. Hagi (Ghita '86), Chitu.Cartonase galbene: Cioinac '26, Frasinescu '37, Bosoi '50, Jo Santos '84, Qaka '84 / De Nooijer '45+2, Vina '52, Hodorogea '56Arbitri: Ovidiu Hategan - Octavian Sovre, Sebastian Eugen Gheorghe - Robert George DumitruObservatori: Patritiu Abrudan, Eduard Alexandru"Astazi fotbalul ne-a rasplatit munca. Este o seara pe care am asteptat-o demult. Am crezut ca se poate. Cred ca am avut un parcurs bun spre foarte bun. In aceasta seara este frumos pentru ca atunci cand este greu si se termina frumos este ceva de nedescris. Niciodata nu am incetat sa credem pana la final. Vreau sa felicit celelalte contracandidate. Vreau sa felicit echipa Astra, Botosani, pentru ca fara rezultatele din cele doua partide astazi nu eram in play-off. Si bineinteles este meritul jucatorilor. Cinste lor, bravo lor. Este cea mai mare performanta in ultimii 20 de ani la aceasta echipa", a spus Stoican, conform News.ro.Ce le-a transmis dinamovistilor: "Capul sus, sa mearga inainte si indiferent de situatie trebuie sa continue. Este o echipa care are in spate multi suporteri"."Ma bucur, mi-am asumat anumite riscuri. Echipa in seara asta a aratat ca merita sa mearga in play-off. In ultimele patru meciuri am aratat din ce in ce mai bine. Iasiul a incercat sa ne surprinda, stiam ca e o echipa ofensiva. Am facut tot ce am pregatit cu echipa, a fost bine si ne-am adaptat bine si la clima. Echipa a aratat bine pe teren", a spus Hagi.Cum CSM Poli Iasi, FC Botosani si Dinamo au incheiat la egalitate de puncte (39), diferentierea s-a realizat dupa rezultatele directe inregistrate intre cele trei echipe, iar formatia pregatita de Flavius Stoican a iesit castigatoare la puncte.Echipele care vor juca in play-off sunt: CFR Cluj, FCSB, CS U Craiova, Astra Giurgiu, FC Viitorul si Poli Iasi.In play-out se vor duela: FC Botosani, Dinamo, FC Voluntari, ACS Poli Timisoara, Concordia Chiajna, Sepsi Sfantu Gheorghe, Gaz Metan Medias si Juventus Bucuresti.