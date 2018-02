VIDEO Real Madrid, victorie spectaculoasa cu Alaves (scor 4-0) - "Dubla" pentru Cristiano Ronaldo

Zidane a mizat inca din primul minut pe tripleta BBC, iar cei trei au contribuit din plin la victoria de pe "Santiago Bernabeu". Cristiano Ronaldo a deschis scorul cu doar un minut inainte de pauza, cu un sut superb din interiorul careului, dupa o pasa cu calcaiul a lui Benzema.Imediat dupa pauza, Gareth Bale (46') a dublat avantajul "galacticilor", dupa o pasa a aceluiasi Benzema. Ronaldo a reusit "dubla" in minutul 61, marcand cu un sut din prima, de la 11 metri. Portughezul a ajuns astfel la golul cu numarul 300 in La Liga. Scorul final a fost stabilit de Benzema, dupa ce a transformat o lovitura de pedeapsa in minutul 89.Dupa 25 de etape disputate, Real Madrid este pe pozitia a treia in clasament (51 de puncte), in urma celor de la Barcelona si Atletico Madrid. Alaves se gaseste pe locul 16, cu 28 de puncte.1. Barcelona 62 puncte2. Atletico Madrid 553. Real Madrid 51 (+ un joc)4. Valencia 465. Sevilla 396. Villarreal 38 etc.