Liga 2: ASU Poli Timisoara - Chindia Targoviste 1-2/ Victorie obtinuta pe final de meci - Rezultatele inregistrate sambata, in prima etapa din 2018

Foresta Suceava - Dacia Unirea Braila 1-0 (Matei 90+3')Stiinta Miroslava - FC Arges 2-3 ( A. Marin 77', C. Nemtanu 85'/ Buhaescu 40', R. Costin 45', I. Serban 67')Pandurii Targu Jiu - Metaloglobus 1-0 (Danaricu 25')UTA Arad - Academica Clinceni 1-3 (D. Buia 10' / Gaina 55', Blejdea 68', D. Popa 90+2')Sportul Snagov - Ripensia Timisoara 1-1 (V. Ferfelea 71' / A. Badauta 62')ASU Poli Timisoara - Chindia Targoviste 1-2 (C. Predescu 22' / R. Licu 83', C. Cherchez 89')In minutul 55, Poparadu (ASU Poli) a primit cartonas rosu si a fost eliminat.Luceafarul Oradea - ASA Tg. Mures 3-0 (oaspetii s-au retras din campionat)Olimpia Satu Mare - CS Mioveni 0-3 (gazdele s-au retras din campionat)14:00 CS Afumati - CS Balotesti (in direct pe Telekom Sport 2)15:00 Dunarea Calarasi - AFC Hermannstadt (in direct pe Digi Sport 1)Sursa foto: soccerstand.com