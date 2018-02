Guardiola face obiectul unei proceduri disciplinare in Anglia pentru ca a purtat un simbol politic catalan

"Pep Guardiola face obiectul unei proceduri pentru ca a purtat un mesaj politic, mai exact o panglica galbena, incalcand astfel regulamentele cu privire la echipament si publicitate", se arata pe site-ul FA, potrivit News.ro.Guardiola are termen pana in 5 martie, la ora 18.00, pentru a-si prezenta apararea.Potrivit AFP, de la sfarsitul anului trecut, Pep Guardiola poarta o panglica galbena la fiecare meci si la conferintele de presa, in semn de sustinere fata de patru oficiali catalane incarcerati in Spania.Nascut la Santpedor, in Catalonia, Guardiola si-a petrecut o mare parte a carierei de jucator si de antrenor la Barcelona. In decembrie, el a explicat ca poarta panglica galbena, simbol al dorintei de eliberare a separatistilor incarcerati, deoarece considera soarta acestora nedreapta.