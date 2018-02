Simone Inzaghi, dupa calificarea lui Lazio in optimile EL: "Cu tot respectul, dar ar fi fost pacat sa fim eliminati de Steaua"

"Lazio este mai buna atunci cand ne concentram, cand suntem lucizi si in aceasta seara de exemplu a evoluat Patric, care nu jucase de mai mult de o luna, si a fost unul dintre cei mai buni de pe teren. Eu nu trec cu vederea pe nimeni. Sunt atent la antrenamente si el a profitat de sansa pe care a avut-o. Lazio trebuie sa incerce sa ajunga cat mai departe posibil. Le-am amintit astazi baietilor de anul trecut, de unde am plecat, cate sacrificii am facut pentru Liga Europa si ar fi fost pacat sa fim eliminati in 16-imi de Steaua, cu tot respectul pentru ei", a spus Inzaghi la Sky Sport, potrivit tuttomercatoweb.com.Inzaghi a precizat ca a intentionat sa il inlocuiasca pe Ciro Immobile, cel care a marcat trei goluri impotriva FCSB. "Am vrut sa il inlocuiesc pentru a-l introduce pe Caicedo, dar apoi l-am schimbat pe Felipe Anderson, care avea ceva crampe. Ciro trebuie sa continue la fel".Formatia FCSB a ratat calificarea in optimile Ligii Europa, dupa ce a fost invinsa, joi, in deplasare, cu scorul de 5-1, de echipa Lazio Roma, in mansa retur a 16-imilor competitiei. In tur, FCSB a castigat, scor 1-0.Golurile au fost marcate de Immobile '7, '43, '71, Bastos '35 si Anderson '51 pentru Lazio, respectiv Gnohere '81 pentru FCSB.