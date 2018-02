​Europa League: Echipele calificate in optimi - Tragerea la sorti va avea loc vineri

Atletico Madrid, Arsenal, Athletic Bilbao, Borussia Dortmund, TSKA Moscova, Dinamo Kiev, Lazio Roma, Olympique Lyon, RB Leipzig, Lokomotiv Moscova, Olympique Marseille, AC Milan, RB Salzburg, Sporting Lisabona, Viktoria Plzen si Zenit Sankt Petersburg.Tragerea la sorti pentru optimi are loc vineri de la ora 14:00 (ora Romaniei), la Nyon (Elvetia), iar meciurile vor avea loc la 8 martie (turul) si 15 martie (returul).AC Milan (ITA) 1-0 Ludogorets (BUL) (agg: 4-0)Arsenal (ENG) 1-2 Östersund (SWE) (agg: 4-2)Atalanta (ITA) 1-1 Dortmund* (GER) (agg: 3-4)Athletic Club (ESP) 1-2 Spartak Moscova* (RUS) (agg: 4-3)Atlético Madrid* (ESP) 1-0 Copenhaga (DEN) (agg: 5-1)Braga (POR) 1-0 Marseille (FRA) (agg: 1-3)TSKA Moscova* (RUS) 1-0 Steaua Rosie Belgrad (SRB) (agg: 1-0)Dinamo Kiev (UKR) 0-0 AEK Atena (GRE) (agg: 1-1, gol in deplasare)Lokomotiv Moscova (RUS) 1-0 Nice (FRA) (agg: 4-2)Leipzig (FRA) 0-2 Napoli* (ITA) (agg: 3-3, gol in deplasare)Plzeň (CZE) 2-0 Partizan (SRB) (agg: 3-1)Salzburg (AUT) 2-1 Real Sociedad (ESP) (agg: 4-3)Sporting CP* (POR) 3-3 Astana (KAZ) (agg: 6-4)Villarreal (ESP) 0-1 Lyon (FRA) (agg: 1-4)Zenit (RUS) 3-0 Celtic* (SCO) (agg: 3-1)* Venite din Champions League