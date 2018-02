Europa League: Lazio vs FCSB 5-1/ Seara neagra de pe "Olimpico"

La inceputul acestei saptamani, elevii lui Inzaghi au pus capat seriei de trei infrangeri consecutive in Serie A, profitand de adversarul slab intalnit pe propriul teren: 2-0 cu Verona.

Lazio este una din echipele din Serie A cu sanse reale de a evolua in sezonul viitor in Champions League. In prezent, romanii ocupa locul patru in clasament (49 de puncte), ultimul care asigura prezenta in grupele Ligii Campionilor. Lazio se afla la o lungime in spatele celor de la AS Roma (locul 3) si are un avans de un punct fata de Inter (locul 5).

Dupa 25 de etape disputate in Serie A, Lazio are urmatoarea linie de clasament: 15 victorii, 4 remize si 6 infrangeri. Romanii se pot lauda cu al doilea cel mai bun atac din Serie A, dupa Juventus: 61 de goluri. Pana acum, adversara ros-albastrilor a incasat 33 de goluri.

Lazio evolueaza si in Cupa Italiei, unde se dueleaza cu AC Milan pentru un loc in finala competitiei. Prima mansa a semifinalelor s-a incheiat la egalitate, scor 0-0. Partida retur va avea loc la 28 februarie, pe "Stadio Olimpico".

Cei mai valorosi jucatori ai lui Lazio, potrivit Transfermarkt: Sergej Milinkovic-Savic (cotat la 55 milioane de euro), Ciro Immobile (35 mil. de euro), Stefan de Vrij (35 mil.de euro), Felipe Anderson (25 mil. de euro), Luis Alberto (15 mil. de euro). Valoarea totala a lotului: 267,45 milioane de euro (potrivit transfermarkt).



Italianul Ciro Immobile este golgheterul echipei, cu 28 de reusite in acest sezon (22 de goluri in Serie A, doua in Europa League, doua in Cupa Italiei si doua in SuperCupa Italiei).

Infiintata in 1900, Lazio a castigat de doua ori Serie A (1974 si 2000), de sase ori Cupa Italiei (1958, 1998, 2000, 2004, 2009, 2013) si de patru ori SuperCupa Italiei (sezoanele 1998/1999, 2000/2001, 2009/2010, 2017/2018). Pe plan international, echipa a castigat Cupa Cupelor si Supercupa Europei in 1999 si a jucat finala Cupei UEFA in 1998.

Obiectivul principal al ros-albastrilor in acest sezon este castigarea campionatului. In prezent, echipa lui Dica se afla pe locul al doilea in clasament, la patru puncte in spatele liderului CFR Cluj. FCSB este cea mai ofensiva echipa din Liga 1, reusind sa marcheze de 50 de ori in cele 25 de etape disputate pana acum.

Echipa lui Nicolae Dica vine dupa remiza cu rivala Dinamo (scor 2-2). Ros-albastrii au revenit de la 0-2 si au evitat infrangerea gratie unui gol reusit de Teixeira in ultimul minut de prelungiri.

In varsta de 30 de ani, Harlem Gnohere este golgheterul vicecampioanei Romaniei in acest sezon, avand 17 goluri: 12 in Liga 1, 4 in Europa League si un gol in Cupa Romaniei.

In actualul sezon al Europa League, FCSB a pierdut un singur meci in deplasare, 0-2 pe terenul celor de la Viktoria Plzen, cand echipa era deja calificata in 16-imile competitiei.

Cel mai bine cotat jucator din tabara ros-albastrilor este Constantin Budescu: 2,3 milioane de euro (potrivit transfermarkt). Valoarea totala a lotului: 25,90 milioane de euro (potrivit transfermarkt).



In ceea ce priveste Cupa Romaniei, FCSB a fost cea mai norocoasa echipa la tragerea la sorti pentru sferturile competitiei. Vicecampioana Romaniei va lupta pentru un loc in penultimul act cu AFC Hermannstadt, formatie din Liga 2. Partida va avea loc pe 28 februarie.

Ultima oara cand FCSB a reusit sa treaca de faza 16-imilor Europa League a fost in sezonul 2012-2013, sub comanda lui Laurentiu Reghecampf. Pe 21 februarie 2013, ros-albastrii au reusit sa o elimine Ajax, dupa ce pierdusera in Olanda cu 0-2. In returul de pe "Arena Nationala", echipa finantata de Gigi Becali s-a impus cu 2-0 in timpul regulamentar si invingatoarea a fost decisa la loviturile de la 11 metri: 4-2 pentru Steaua (numele de atunci al echipei).



Golurile invingatorilor au fost marcate de Immobile 7', 43', 71', Bastos 35' si Anderson 51', iar Gnohere a punctat pentru FCSB, in minutul 82.Dupa ce a fost invinsa cu 1-0 pe "Arena Nationala", Lazio a avut o replica dura pentru vicecampioana Romaniei. Cu avantajul minim in bagaj, jucatorii lui Dica au fost adusi rapid cu picioarele pe pamant, insa impactul cu solul a fost mult prea puternic si nu s-a mai putut face nimic. Immobile a avut nevoie de numai sapte minute pentru a restabili egalitatea la general. Golgheterul lazialilor a preluat pe piept o centrare venita de la Lulic si l-a invins pe Vlad din cativa metri, dupa o faza la care defensiva ros-albastra a fost ca o stanca. Avea sa fie doar inceputul cosmarului pentru FCSB, absenta pe toata durata meciului de pe "Olimpico".La cateva minute de la deschiderea scorului, Budescu (11') a avut o sansa buna de a inscrie, la capatul unui contraatac, insa sutul sau nu a prins spatiul portii aparate de Strakosha. Depasit complet de miza partidei, Vlad si-a mai spalat din pacate la un sut al lui Parolo (16') din interiorul careului, blocandu-l excelent din drumul spre gol. Immobile si Anderson au continuat sa hartuiasca apararea adversa, insa scorul de pe tabela nu a mai fost modificat pana in minutul 35.Cu zece minute inaintea pauzei, Bastos (introdus pe teren in locul lui Caceres, in minutul 26) le-a ruinat toate sperantele ros-albastrilor. La un corner, Luis Alberto i-a pus mingea pe cap lui Bastos, care s-a desprins din marcajul lui Nedelcu si a inscris pentru 2-0. Lazio a vrut sa fie sigura de o pauza linistita si a mai punctat inca o data: acelasi Immobile (43') l-a invins pentru a doua oara pe Vlad, dupa o cursa fantastica a lui Felipe Anderson.Nicolae Dica a luat masuri la pauza, dupa o prima repriza catastrofala a formatiei sale. Au intrat Coman si Filip, au iesit Tanase si Nedelcu, dar schimbarea a fost doar pe hartie. Lazio a inceput in forta si partea a doua a meciului, iar Felipe Anderson (51') l-a executat pe Vlad cu un sut plasat de la marginea careului. Prima ocazie notabila a ros-albastrilor a venit abia in minutul 54, cand sutul lui Florinel Coman a zguduit bara din stanga lui Strakosha. Lazio a continuat sa caute drumul spre al cincilea gol si l-a gasit in cele din urma: Immobile (71') si-a trecut in cont hat-trick-ul la capatul unui contraatac de manual al italienilor. Atacantul lui Lazio a ajuns la 31 de reusite in acest sezon.Cand totul era decis, iar elevii lui Inzaghi se gandeau deja la adversarul din optimile Europa League, Gnohere (82') a inscris golul de onoare. Initial, francezul l-a luat la tinta pe Strakosha, mingea a revenit la el si apoi a trimis in plasa. Diferenta de valoare si-a spus cuvantul pe "Olimpico", iar visul european al FCSB-ului a luat sfarsit, dupa o partida de uitat."Nu a mers nimic din ce ne-am dorit. Am dorit acelasi lucru ca in tur, cu pressing avansat, sa recuperam in jumatatea adversa. Cei de la Lazio ne-au scos din joc mereu, sunt jucatori de viteza, buni in duelurile unu la unu si ne-au pus mari probleme. Si in campionat, cu Dinamo, am gresit in zona centrala si am primit gol. Le-am spus sa nu mai gresim la fel, dar din pacate nu am reusit si asta ne-a costat. Nu vorbesc numai de defensiva, ci de toata echipa. Am facut un joc prost si defensiv si ofesiv. Sunt dezamagit, facusem un meci-tur dupa care aveam sperante si in retur, desi ne asteptam la un meci greu. De asta am vrut sa fim ofensivi, dar nu am reusit.Sper ca anul viitor sa depasim aceasta performanta. Se pare ca e o diferenta intre noi si echipele din vest, nu reusim sa facem doua jocuri la fel de bune. Si cu Sporting am jucat bine in tur si prost in retur. In tur i-am surprins pe Lazio si in retur nu am mai reusit. Asta e diferenta intre noi si celelalte echipe" -"Ati vazut si voi ca Lazio este o echipa mare, nu ne-a dat nicio sansa! Asta este, mergem inainte, ne vom axa de acum pe campionat. A fost un meci foarte prost al nostru, ne asteptam la mai mult mai ales dupa ce am facut un tur foarte, foarte, foarte bun. Am venit la Roma increzatori, dar a iesit un scor rusinos. Ne-am facut prost temele, pentru ca in tur a fost un alt meci, a spus Coman, dupa meci.Intrebat ce nu a functionat in jocul ros-albastrilor, Coman a raspuns: "Este o diferenta intre noi si ei, a fost si greu sa jucam in deplasare. Asta este, acum trebuie sa ne concentram doar pe campionat. Nu stiu daca suntem favoriti, insa suntem Steaua si mergem peste tot la victorie", a mai spus Coman, dupa meci, la Pro X."Din pacate am primit gol repede, probabil ne-a demoralizat putin si ati vazut ce s-a intamplat. Nu am putut obtine mai mult in aceasta seara, ne-a fost greu si ati vazut rezultatul. Ei aveau ocazii cand pierdeam mingea, au jucatori rapizi, cu multa calitate si au avut foarte multe ocazii. N-am avut nicio sansa.Nu stiu daca asta e distanta reala dintre noi, din pacate am luat din nou 5 goluri. Probabil ne-a pacalit si meciul din tur, am crezut ca puteam merge peste ei si aici, dar nu a fost asa, ne-au taxat la prima ocazie. Si daca ne aparam si primeam gol repede, apoi tot trebuia sa iesim sa atacam si nu stiu daca era altul rezultatul. Probabil ne-a pacalit meciul tur, credeam ca putem mai mult.Noi am facut o figura frumoasa in Europa, am iesit din grupe, avem alta treaba in campionat, nu ne comparam cu alte echipe din alte tari, trebuie sa ne facem treaba la noi in tara si sa castigam campionatul. Suntem favoriti la titlu, toate echipele din play-off au sanse egale.Am pierdut o calificare, stiam ca o sa fie foarte greu, nu ne-am calificat, este bine ca am iesit din grupe si asta a fost ca un bonus pentru noi", a spus Constantin Budescu pentru ProTV."Voiam sa intoarcem rezultatul din tur si am reusit cu mare stil. Echipa a demonstrat ca are caracter. Am muncit mult pentru a ajunge in Europa League si ar fi fost pacat sa fim eliminati in 16-imi. Unele goluri sunt rezultatul muncii intregii echipe. Sunt mandru ca am trecut alaturi de ei de un moment dificil. Vreau sa ii dedic cele trei goluri mamei mele", a spus Immobile, potrivit tuttomercatoweb.com.Potrivit sslazio.it, Immobile a glumit vorbind despre faptul ca Simone Inzaghi a intentionat sa il inlocuiasca. "Mister voia sa ma inlocuiasca, se temea pentru recordul sau de patru goluri intr-un singur meci din cupele europene. Ne-am distrat putin", scrie News.ro.Final de meci pe "Olimpico"! Lazio castiga cu un categoric 5-1 si obtine fara emotii calificarea in optimile Europa League.90+2' Ultima faza a meciului le apartine italienilor: Murgia executa o lovitura libera, insa mingea se duce mult pe langa poarta lui Vlad90' Partida este prelungita cu doua minute74' Felipe Anderson, unul dintre cei mai buni jucatori de pe teren in aceasta partida, este inlocuit de Caicedo67' A doua schimbare in echipa lui Inzaghi: Murgia intra in locul lui Luis Alberto61' Ultima schimbare la FCSB: iese Gaman, accidentat, intra Balasa54' Prima ocazie importanta a FCSB-ului vine abia dupa ce a incasat patru goluri! Florinel Coman a sutat puternic din coltul careului de 16 metri, lateral dreapta, iar mingea a lovit bara din stanga portaruluiStrakosha46' A inceput repriza secunda. Nicolae Dica efectueaza doua schimbari: Florinel Coman intra in locul lui Florin Tanase, in timp ce Lucian Filip il inlocuieste pe NedelcuSe termina prima repriza. Lazio - FCSB 3-041' Felipe Anderson isi trece in cont inca o ocazie. Sutul acestuia din unghi a fost retinut in doi timpi de Vlad39' Lazio inscrie din nou, dar reusita este anulata corect, pe motiv de ofsaid34' Anderson suteaza periculos de la marginea careului de 16 metri, dupa o faza pornita de la o eroare a lui Planic. Vlad a intervenit foarte bine si a trimis peste transversala33' Decizie de neinteles a arbitrului! Slovenul a oprit un atac periculos al FCSB-ului ca sa ii acorde cartonas galben lui Immobile!31' Minute bune pentru jucatorii lui Dica, dupa o lovitura libera obtinuta de Gnohere aproape de coltul din stanga al careului de 16 metri. Budescu executa, dar Felipe Anderson respinge in corner. Au urmat apoi doua cornere consecutive, insa fara rezultat pe tabela30' Nou-intratul Bastos incaseaza un cartonas galben, dupa o intrare dura asupra lui Gnohere26' Caceres este inlocuit de Bastos. Uruguayanul nu mai poate continua partida din cauza unor probleme la genunchiul stang20' Golgheterul italienilor rateaza inca o ocazie. Vlad iese bine de aceasta data si il inchide pe Immobile, care suteaza in plasa laterala din pozitie buna19' Felipe Anderson il umileste pe Gaman, dupa care ii paseaza lui Immobile, dar atacantul italian a sutat slab, iar mingea s-a dus peste poarta lui Vlad16' Ocazie uriasa ratata de Lazio, prin Parolo, care din interiorul careului a fost blocat de Andrei Vlad14' Felipe Anderson il ridiculizeaza pe Junior Morais, centreaza printr-o rabona de toata frumusetea, iar apararea ros-albastrilor rezista cu greu. Planic intervine si il blocheaza pe Immobile. Vlad a fost depasit si la aceasta faza13' Tanase reia cu capul, din unghi, fara probleme insa pentru Strakosha11' Budescu inventeaza o pasa superba pentru Man, acesta trimite pana la Gnohere, care ii asaza mingea aceluiasi Budescu. Din pacate, sutul acestuia nu prinde spatiul portii5' Prima mare ocazie le apartine italienilor. Immobile a profitat de o nesincronizare a apararii FCSB-ului, dar a fost incomodat in ultimul moment de Gaman si a trimis putin pe langa poarta4' FCSB beneficiaza de o lovitura libera de la aproximativ 30 metri. Budescu executa dezamagitor, mult peste poarta italienilor3' Budescu este lansat foarte bine, scapa singur in flancul stang, dar pasa a fost prea puternica si mijlocasul nu a mai reusit sa ajunga la minge1' A inceput meciul. FCSB a avut lovitura de startCele doua formatii au intrat pe teren. Imnul Europa League rasuna pe "Stadio Olimpico". Vremea nu este prea buna la Roma: ploua, iar stadionul nu este dotat cu acoperisStrakosha - Patric, De Vrij, Caceres - D. Basta, M. Parolo, L. Leiva, L. Alberto, Lulic (cpt) - F. Anderson - Immobile. Antrenor: Simone Inzaghi.Rezerve: Guerrieri - Nani, Bastos, Caicedo, Milinkovic-Savic, Marusic, MurgiaAbsenti: Luis Felipe (suspendat), Stefan Radu, Jordan Lukaku, Wallace (nu au fost inclusi in lot).Vlad - R. Benzar, Gaman, Planic, Jr. Morais - Nedelcu, Teixeira - Man, Budescu, Fl. Tanase (cpt) - Gnohere. Antrenor: Nicolae Dica.Rezerve: Stancioiu - Balasa, Filip, Momcilovic, F. Coman, O. Popescu, C. TanaseAbsenti: Mihai Pintilii (suspendat), Alibec (accidentat), Enache si Larie (nu au fost inclusi in lot)Slavko Vincic (central), Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic (asistenti), Rade Obrenovic, Roberto Ponis (aditionali) - toti din Slovenia. Al patrulea oficial: Grega Kordez (Slovenia)Lazio: o victorie (2-0 cu Verona), o remiza (0-0 cu AC Milan, in semifinalele Cupei Italiei), trei infrangeri (1-2 cu Genoa, 1-4 cu Napoli, in Serie A ,si 0-1 cu FCSB, in Europa League).FCSB: trei victorii (2-0 cu FC Viitorul, 2-1 cu Gaz Metan Medias, in Liga 1, si 1-0 cu Lazio, in Europa League), doua remize (1-1 cu CFR Cluj si 2-2 cu Dinamo, in Liga 1)."Stadio Olimpico" gazduieste meciurile celor doua mari echipe din capitala Italiei: Lazio si AS Roma. Arena are o capacitate de 70,698 de locuri.FCSB incepe disputa din Italia cu un avantaj minim, dupa ce confruntarea de pe "Arena Nationala" s-a incheiat cu 1-0 in favoarea ros-albastrilor. Harlem Gnohere a marcat unicul gol, in minutul 29."Stim ca trebuie sa marcam mai mult de un gol. De cateva ori am reusit sa inscriem si trei goluri intr-un meci, dar trebuie sa fim echilibrati si sa nu dam nimic adversarului. Vrem sa repetam prestatia de la Bucuresti, insa trebuie sa fim mai lucizi. Un gol putem marca oricand, important e sa nu primim. Romanii sunt foarte organizati, iar la Bucuresti nu s-au gandit doar sa se apere. Au multi jucatori de calitate, trebuie sa fim atenti."Anul trecut am facut multe sacrificii ca sa ajungem in Europa League, asa ca vom face totul pentru a merge mai departe. Voi incerca sa folosesc cea mai buna echipa. Am una in minte, dar trebuie sa vad cum se vor recupera baietii dupa partida de luni, cu Verona. Poate fi meciul lui Felipe Anderson, dar poate fi si al lui Immobile sau Caicedo. Avem nevoie de atacantii nostri. Stim ca suntem puternici si cred ca maine ne vom califica. Va fi important sa nu luam gol. Europa League e o competitie frumoasa si vrem sa ne continuam parcursul" -"Stim ca fanii romani vor fi poate chiar mai multi (de 10.000 - n. r.). Speram ca si fanii nostri, cum au facut mereu de-a lungul anilor, vor veni in numar mare pe Olimpico si vor fi mai zgomotosi decat cei ai Stelei (n.r. FCSB)", a precizat tehnicianul italian, potrivit Agerpres."Lazio e o echipa foarte buna, iar noi, ca si in tur, vom incerca sa jucam cat mai bine. Maine seara trebuie sa marcam macar un gol. Mijlocasii si atacantii lui Lazio sunt foarte puternici si din acest motiv vom incerca sa obtinem calificarea jucand cu agresivitate.Echipa lui Inzaghi joaca mereu in acelasi sistem. Si la Bucuresti a jucat cu rezerve, Nani si Luis Alberto, spre exemplu, sunt jucatori de mare valoare'' -"Cand jucam eu pentru aceasta echipa, a fost nevoie de mai multi ani pentru a ajunge la un nivel inalt. E nevoie de timp pentru a construi o echipa mare, iar acum lucram la acest lucru. Am crezut mereu in calitatile noastre, acum avem incredere in calificare si vom face totul pentru a o obtine.Nivelul din Europa League e superior celui din campionatul nostru. Jucatorii nostri au mare valoare si credem ca pot creste in continuare pentru a deveni, in timp, o echipa mai buna'', a conchis Dica.FCSB a incheiat pe locul doi in Grupa G, cu 10 puncte. Golaveraj: 9-7FCSB - Plzen 3-0Lugano - FCSB 1-2Hapoel Beer Sheva - FCSB 1-2FCSB - Hapoel Beer Sheva 1-1Viktoria Plzen - FCSB 2-0FCSB - Lugano 1-2Lazio a incheiat pe primul loc Grupa K, cu 13 puncte. Golaveraj: 12-7Vitesse - Lazio 2-3Lazio - Waregem 2-0Nice - Lazio 1-3Lazio - Nice 1-0Lazio - Vitesse 1-1Waregem - Lazio 3-2