Tribunalul Bucuresti a respins cererea CSA Steaua - Gruparea din Liga 1 poate folosi marca FCSB

"Respinge actiunea ca neintemeiata. Obliga reclamantul la plata catre paratul FCSB a cheltuielilor de judecata partiale in suma de 10.000 lei. Cu apel in 30 de zile de la comunicare. Apelul se va depune la Tribunalul Bucuresti", se arata pe portalul instantelor de judecata.In data de 21 decembrie 2016, in litigiul cu Clubul Sportiv al Armatei, Curtea de Apel Bucuresti i-a interzis omului de afaceri Gigi Becali sa mai foloseasca numele "Steaua" si "Steaua Bucuresti" in denumirea societatii comerciale care administreaza clubul de fotbal, SC Fotbal Steaua Bucuresti SA, si in cea a echipei FC Steaua, inscrisa la asociatiile si federatiile sportive (FRF si LPF).Dupa aceasta decizie, Becali a inregistrat marca "FCSB", dar si aceasta a fost contestata de juristul CSA, Florin Talpan, care a considerat ca se poate confunda cu FC Steaua Bucuresti si cu marcile anulate.