Bogdan Stancu si-a anuntat retragerea din nationala de fotbal a Romaniei

Ultimul meci pentru Romania a fost cel disputat impotriva Muntenegrului, in data de 4 septembrie 2017, in cadrul preliminariilor pentru Mondialul din 2018."Bogdan este o pierdere importanta pentru echipa nationala. Ii multumim pentru tot ce a reusit in tricoul nationalei. Am avut o discutie cu el in cantonamentul din Antalya al echipei lui de club la care a participat si antrenorul sau Paul Le Guen in care am incercat sa-l convingem sa se razgandeasca. Ii dorim succes pe mai departe la echipa sa de club!" -"Cu un profund sentiment de regret doresc sa anunt, prin aceasta scrisoare deschisa, retragerea mea de la Echipa Nationala a Romaniei.Recunosc, nu mi-a fost usor sa iau aceasta decizie, dar am considerat ca a venit momentul sa ma concentrez mai mult asupra carierei de jucator al clubului cu care am contract in prezent si, mai ales, sa acord mai mult timp familiei mele.Doresc, desigur, sa multumesc din tot sufletul tuturor celor care au fost alaturi de mine in perioada in care am facut parte din Echipa Nationala a Romaniei.Multumirile mele sunt adresate, in egala masura, Federatiei Romane de Fotbal, staff-ului tehnic, antrenorilor, cat si colegilor de echipa.Voi continua sa fiu cu sufletul alaturi de colegii mei si de tot ce inseamna echipa reprezentativa a Romaniei.Cu recunostinta,Bogdan Sorin Stancu".