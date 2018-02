Cristiano Bergodi, inainte de meciul Lazio vs FCSB: "Lazio are valoare pentru a reusi calificarea, dar trebuie sa joace cu cea mai buna formatie a sa. FCSB se pricepe sa traga de timp''

''Nu ma asteptam la infrangerea din tur. Am dat un interviu in presa romana spunand ca nu exista comparatie in privinta valorii. Credeam ca Lazio va reusi macar sa marcheze, iar in realitate a avut ocazii si ar fi putut castiga. Poate a fost surprinsa de agresivitatea Stelei (n.r. FCSB), si eu ma asteptam la un joc mai inchis. Nu spun ca Lazio a subapreciat adversarul, dar cred ca nu a avut determinarea necesara'',''Ei (n.r. FCSB) nu au invins o echipa italiana de mult timp si sunt multumiti, sunt o echipa dificila. Acum e nevoie (ca Lazio) sa recupereze diferenta, daca nu va inscrie echipa se poate enerva. FCSB e o echipa buna si se pricepe sa traga de timp'', a mai spus Bergodi.''Lazio are valoare pentru a reusi calificarea, dar trebuie sa joace cu cea mai buna formatie a sa. Echipa lui Inzaghi a depasit o perioada grea, iar acum cu FCSB si Milan isi joaca doua obiective importante: optimile de finala ale Europa League si o finala (a Cupei Italiei). Nu trebuie sa schimbe echipa, cand se fac multe schimbari se pierde omogenitatea si e un risc'', a subliniat Bergodi, fost jucator la Lazio.''Sper sa vad o echipa Lazio frumoasa, pe care am vazut-o des acasa. Stie sa atace cu rabdare, iar geniul celor mai buni jucatori ai sai face diferenta in fata echipelor care se inchid. Nu trebuie sa incerce sa profite de tranzitia negativa a adversarilor. Au lasat spatii si in meciul tur'', a mai spus italianul.''Budescu e unul dinte cei mai buni jucatori, iar Gnohere e foarte puternic din punct de vedere fizic. E nevoie de atentie la marcaj, FCSB are in fata jucatori buni. Pentru acest lucru pe teren trebuie sa intre cea mai buna formatie, e important ca Lazio sa se califice'', a precizat Cristiano Bergodi.Bergodi a evoluat pentru Lazio in perioada 1989-1996, bifand 186 de partide si marcand 4 goluri. De-a lungul carierei de antrenor, italianul a pregatit mai multe echipe din Romania: FC National (2005-2006), CFR Cluj (2006-2007), Rapid (2007/2015), Poli Iasi (2009), Steaua (2009) si ASA Targu Mures (2015). Ultima echipa antrenata de Bergodi a fost Modena, in perioada martie-iunie 2016.Partida retur dintre Lazio si FCSB se va disputa joi (22 februarie), pe "Stadio Olimpico", de la ora 20:00 (ora Romaniei). FCSB s-a impus cu 1-0 in meciul tur, gratie reusitei lui Harlem Gnohere.