Antonio Conte, increzator dupa remiza cu Barcelona: "Cred ca putem face ceva extraordinar pe Camp Nou"; Valverde: "Este un rezultat pozitiv, dar nimic nu este decis"

"Nu am fost departe de victorie. O greseala impotriva unei astfel de echipe, impotriva lui Messi, Suarez, Iniesta, se plateste. Este pacat. Suntem dezamagiti, dar acest meci ne da incredere pentru retur. Calificarea nu s-a jucat. Am aratat ca daca muncim mai mult, putem face ceva extraordinar pe Camp Nou. Am jucat foarte bine, jucatorii au urmat planul de joc. Peste 15 zile va trebui sa fim pregatiti sa suferim, dar stim ca putem si marca" -"Cred ca este un rezultat pozitiv. A fost o adevarata opozitie a stilurilor. Am vrut sa avem posesia, am vrut sa nu ne lipseasca luciditatea in ultima treime, iar ei s-au aparat bine. In final, a trebuit ca ei sa faca o greseala pentru ca noi sa profitam. Este un rezultat bun si trebuie sa dam totul in meciul retur. Este foarte important ca am inscris un gol in deplasare, dar nimic nu este decis" -In meciul de pe "Stamford Bridge", Chelsea a avut doua bare in prima repriza prin Willian. Mijlocasul brazilian s-a revansat insa in minutul 62, cand a reusit sa deschida scorul cu un sut din marginea careului. Egalarea a venit abia in minutul 75, cand Messi a profitat de o greseala in apararea adversa si a stabilit scorul final.Returul va avea loc la 14 martie, pe "Camp Nou".