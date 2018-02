​Champions League: Sevilla vs Manchester United; Sahtior Donetk vs AS Roma, ultimele dueluri din optimi

Rico - Navas, Mercado, Lenglet, Escudero - N'Zonzi, Banega - Muriel, Vazquez, Sarabia - Ben Yedder. Antrenor: Vincenzo Montella.Carrico, Kjaer (accidentati)Vor lipsi in retur daca vor fi avertizati: Banega, Escudero, MercadoAu fost inclusi in lot dupa faza grupelor: Guilherme Arana (transferat de la Corinthians), Mesa (imprumutat de la Swansea), Sandro Ramírez (imprumutat de la Everton)De Gea - Valencia, Lindelof, Bailly, Young - Matic, Pogba - Lingard, Alexis, Martial - Lukaku. Antrenor: Jose Mourinho.Fellaini, Ibrahimovic (ambii accidentati), Rojo, JonesVa lipsi in retur daca va fi avertizat: LingardA fost inclus in lot dupa faza grupelor: Alexis Sanchez (transferat de la Arsenal)Clement Turpin (central), Nicolas Danos, Cyril Gringore (asistenti), Ruddy Buquet, Nicolas Rainville (aditionali) - toti din Franta. Al patrulea oficial: Hicham Zakrani.Sevilla ocupa locul cinci in La Liga, fiind la sase puncte distanta de Real Madrid (locul 4), ultima clasata pe locurile care asigura prezenta in grupele Champions League. Trupa lui Vincenzo Montella se afla pe o panta ascendenta in campionatul Spaniei, avand doua victorii consecutive (1-0 cu Girona si 2-1 cu Las Palmas), dupa infrangerea drastica suferita pe terenul celor de la Eibar, scor 5-1.De asemenea, Sevilla a trecut de Leganes in semifinalele Cupei Spaniei, scor 3-1 la general, in ultimul act al competitiei urmand sa o infrunte pe Barcelona.Manchester United se claseaza pe pozitia a doua in Premier League, reusind sa adune 56 de puncte in 27 de partide. Lupta pentru titlu este ca si incheiata, liderul Manchester City avand un avans de 16 puncte."Diavolii rosii" au evolutii oscilante in campionat, in ultimele trei partide acumuland doar trei puncte: 0-2 cu Tottenham, 2-0 cu Huddersfield si 0-1 cu Newcastle. La finalul saptamanii trecute, formatia pregatita de Mourinho s-a calificat in sferturile Cupei Angliei, dupa 2-0 pe terenul celor de la Huddersfield.Las Palmas - Sevilla 1-2 (Calleri 82'/ Ben Yedder 35', Sarabia 50')Huddersfield - Man. United 0-2 (Lukaku 3', 55'), in optimile Cupei Angliei"Este esential sa fim intr-o forma fizica buna, sa ne concentram din greu. Este un stimulent excelent pentru a-mi opune echipa impotriva lui Mourinho, pentru ca el a fost un pionier in domeniul nostru. I-am citit cartile, i-am studiat tactica - fara indoiala ca e un antrenor de fotbal de la care sa inveti" -"Visul Champions League incepe in jurul sferturilor de finala, nu inainte. In optimi mai este inca un drum lung de parcurs. Pentru moment, trebuie sa ne concentram asupra a ceea ce va fi o partida foarte grea. Montella este italian, iar italienii stiu cum sa se organizeze defensiv, asa ca mergem cu tot ce avem" -Sevilla: locul doi in Grupa E, avandu-le adversare pe Liverpool (locul 1), Spartak Moscova si Maribor. A reusit doua victorii, trei remize si o infrangere.Manchester United: primul loc in Grupa A, din care au mai facut parte Basel, TSKA Moscova, Benfica. A avut cinci victorii si o infrangere.Intalniri directe: 4Victorii Sahtior: 3Victorii AS Roma: 1Golaveraj: 7-62011, optimi Champions League (tur): AS Roma - Sahtior Donetk 2-32011, optimi Champions League (retur): Sahtior Donetk - AS Roma 3-0Pyatov - Butko, Kryvtsov, Rakitskiy, Ismaily - Fred, Stepanenko - Marlos, Taison, Bernard - Ferreyra. Antrenor:Paulo Fonseca.Srna (suspendat), Malyshev (accidentat)Au fost inclusi in lot dupa faza grupelor: Dodo (transferat de la Coritiba), Ruslan Fomin (transferat de la FK Mariupol), Vyacheslav Tankovskiy (a revenit dupa imprumutul la FK Mariupol)Alisson - Bruno Peres, Fazio, Manolas, Kolarov - De Rossi, Strootman - Cengiz Under, Nainggolan, Perotti - Dzeko. Antrenor: Eusebio Di Francesco.Karsdorp, Gonalons, Luca Pellegrini (toti sunt accidentati)Incert: FlorenziWilliam Collum (central), David McGeachie, Francis Connor (asistenti), Bobby Madden, John Beaton (aditionali) - toti din Scotia. Al patrulea oficial: Douglas Potter.Sahtior Donetk a dat startul meciurilor oficiale din acest an chiar inaintea duelului cu AS Roma: 5-0 cu Chornomorets, in campionatul din Ucraina. Echipa lui Paulo Fonseca este pe prima pozitie in clasament, cu un avans de 3 puncte fata de Dinamo Kiev, care are insa un meci mai putin disputat. In 20 de etape, Sahtior a bifat 14 victorii, trei remize si trei infrangeri. Golaveraj: 43-18.Sahtior este una dintre marile revelatii ale actualei editii din Champions League. Ucrainenii au lasat-o pe Napoli in afara optimilor de finala si au reusit chiar si o victorie impotriva lui Manchester City, pe teren propriu (scor 2-1).AS Roma a traversat o perioada neagra pe plan intern, cu 7 meciuri fara victorie intre 20 decembrie 2017 si 28 ianuarie 2018, insa pare ca este in revenire de forma. Elevii lui Eusebio Di Francesco au o serie de trei victorii la rand: 1-0 cu Verona, 5-2 cu Benevento si 2-0 cu Udinese.Intr-o grupa cu Chelsea, Atletico Madrid si Qarabag, italienii au reusit performanta de a termina pe primul loc, la egalitate de puncte (11) cu Chelsea (echipa de pe locul doi), in fata careia au reusit doua partide excelente. Dupa 3-3 pe "Stamford Bridge", romanii au castigat categoric pe teren propriu, scor 3-0Sahtior - Chornomorets 5-0 (Ferreyra 20', 41', Marlos 37', Kovalenko 90')Udinese - Roma 0-2 (Under 70', Perotti 90')"Va fi un joc foarte intens, tactic. Ambele echipe isi vor impune stilurile lor de joc si nu-si vor trada principiile. Roma este o echipa minunata, cu jucatori puternici si un antrenor excelent. Nu pot sa compar aceasta echipa a Sahtiorului cu cea care o invingea pe Roma in 2011 (cand antrenor era Mircea Lucescu). Acum avem o echipa complet diferita. Acesta este un stil diferit de fotbal" -"Trebuie sa incercam sa evitam scaderea concentrarii. Vor fi momente cand vom forta in ofensiva, insa tinand cont de faptul ca jucam contra unei echipe foarte bune, mai ales atunci cand are mingea, o sa fim nevoiti sa facem si pasul inapoi. Am vazut ca echipa mea a evoluat foarte mult si sper sa o dovedeasca si mai mult aici. Vom incerca sa mentinem continuitatea modului in care am jucat in ultima perioada" -Sahtior: locul doi in Grupa F, din care au mai facut parte Manchester City (locul 1), Napoli si Feyenoord. A avut patru victorii si doua infrangeri.AS Roma: primul loc in Grupa C, la egalitate de puncte cu Chelsea (locul 2). Celelalte adversare au fost Atletico Madrid si Qarabag. Romanii au inregistrat trei victorii, doua remize si o infrangere.