VIDEO Chelsea - Barcelona 1-1/ Cu un pas mai aproape de sferturi

Willian a fost ghinionistul serii la Londra, desi a reusit sa marcheze pentru gazde (62'). Brazilianul a trimis de doua ori in bara portii catalane, dupa niste executii care l-au transformat intr-un simplu spectator pe Ter Stegen.Dupa o faza marca Andres Iniesta, Messi a inchis tabela cu un sut pe coltul scurt (75'), iar Barcelona devine in urma acestui rezultat favorita la calificarea in sferturile Champions League.Nimic nu este insa stabilit, soarta dublei manse ramanand deschisa. Partida retur va avea loc pe "Camp Nou", in data de 14 martie.Courtois - Moses, Azpilicueta, Christensen, Rudiger, M.Alonso - Willian, Kante, Cesc Fabregas (Drinkwater '84), Pedro (Morata '83) - Hazard. Antrenor Antonio Conte.Ter Stegen - S. Roberto, Pique, Umtiti, Alba - Busquets - Rakitici, Paulinho (Aleix Vidal '63), Iniesta (Andre Gomes '90+2) - Messi, Suarez. Antrenor Ernesto Valverde.In acest meci, Messi si Iniesta au devenit coechipierii cu cele mai multe meciuri impreuna, in Liga Campionilor, 97, devansand "cuplul" Xavi-Puyol (96), tot de la Barcelona. Pe locul 3 sunt Raul si Roberto Carlos de la Real Madrid, cu 94 de partide