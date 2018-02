Liga Campionilor: Chelsea - FC Barcelona, scor 1-1/ Willian - regele barelor, Messi sparge gheata/ Bayern Munchen - Besiktas 5-0

Echipa Chelsea a terminat la egalitate, marti, pe teren propriu, scor 1-1 (0-0), meciul cu FC Barcelona, din mansa I a optimilor de finala ale Ligii Campionilor. Messi a marcat pentru prima data in poarta londonezilor, in noua partide jucate impotriva lor, potrivit news.ro. Willian a deschis scorul in minutul 62 dupa ce lovise de doua ori stalpii portii lui Ter Stegen, iar Messi a egalat in minutul 75 dupa o uriasa eroare in apararea londonezilor.

Au marcat: Willian '62 / Messi '75.

Au evoluat urmatoarele echipe:

Chelsea: Courtois - Moses, Azpilicueta, Christensen, Rudiger, M.Alonso - Willian, Kante, Cesc Fabregas (Drinkwater '84), Pedro (Morata '83) - Hazard. Antrenor Antonio Conte.

FC Barcelona: Ter Stegen - S. Roberto, Pique, Umtiti, Alba - Busquets - Rakitici, Paulinho (Aleix Vidal '63), Iniesta (Andre Gomes '90+2) - Messi, Suarez. Antrenor Ernesto Valverde.

In acest meci, Messi si Iniesta au devenit coechipierii cu cele mai multe meciuri impreuna, in Liga Campionilor, 97, devansand "cuplul" Xavi-Puyol (96), tot de la Barcelona. Pe locul 3 sunt Raul si Roberto Carlos de la Real Madrid, cu 94 de partide

Returul va avea loc la 14 martie.

Formatia Bayern Munchen a invins, marti, pe teren propriu, cu scorul de 5-0 (1-0), echipa Besiktas Istanbul, in prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor, potrivit news.ro.



Partida a fost arbitrata de o brigada din Romania, condusa de Ovidiu Hategan. Centralul l-a eliminat, in minutul 16, pe fundasul croat Domagoj Vida, care l-a faultat pe Robert Lewandowski, din pozitie de ultim aparator.

Au marcat: Thomas Muller '43, '66, Coman '52, Lewandovski '79, '88

Au evoluat urmatoarele echipe:

Bayern: Ulreich - Kimmich, Boateng, Hummels, Alaba - Arturo Vidal (Tolisso '83), Martinez, Rodriguez (Robben '44) - Muller, Lewandowski, Coman (Ribery '81). Antrenor Jupp Heynckes;

Besiktas: Fabri - Adriano, Pepe, Vida, Erkin (Gonul '69) - Hutchinson, Medel (Arslan '85) - Quaresma, Talisca, Babel - Vagner Love (Tosici '57). Antrenor: Senol Gunes.

Returul va avea loc la 14 martie.