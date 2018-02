Emmanuel Petit, fost jucator al Barcelonei in sezonul 2000-2001: "Guardiola avea rivalitati politice cu olandezii"

Nascut pe 22 septembrie 1970, Petit a avut onoarea sa joace de-a lungul carierei la echipe importante precum AS Monaco, Arsenal, Barcelona si Chelsea. Pentru catalani, campionul mondial din 1998 a bifat doar 23 de aparitii, reusind un singur gol."Am jucat in mai putin de 30 de partide pentru Barcelona, iar in mare parte am evoluat in defensiva. A fost un sezon de uitat pentru mine, am ajuns in Cupa UEFA dupa ce am naufragiat in Champions League. Iar pentru o echipa precum Barca sa joci in Cupa UEFA nu este ceva de tolerat" -Fostul international francez a vorbit si despre problemele din vestiarul catalanilor de la acel moment."Imi aduc aminte ca erau multe rivalitati in vestiar, in special intre capitanul Guardiola si jucatorii olandezi, iar subiectul de discutie era politica", a completatDe-a lungul timpului, Josep Guardiola a iesit in evidenta cu mai multe declaratii in care a spus ca sustine independenta Cataloniei.In sezonul despre care vorbeste Petit, la FC Barcelona erau in lot nu mai putin de sase jucatori olandezi: Michael Reiziger, Frank de Boer, Phillip Cocu, Patrick Kluivert, Marc Overmars si Boudewijn Zenden.Fostul international francez a jucat pentru cele doua echipe care se vor duela in optimile Champions League: Chelsea si FC Barcelona.In stagiunea 2000/2001, FC Barcelona a ajuns pana in semifinalele Cupei UEFA, fiind eliminata intr-o dubla mansa de Liverpool (0-0, 0-1).Catalanii au ajuns in Cupa UEFA dupa ce au incheiat Grupa H din Champions League pe locul trei: Milan (11 puncte), Leeds (9), Barcelona (8), Besiktas (4).