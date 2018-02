​Champions League: Chelsea vs Barcelona, meciul de gala al serii

Intalniri directe: 12Victorii Chelsea: 4Victorii Barcelona: 3Remize: 5Golaveraj: 18-182012, semifinale Champions League (tur): Chelsea - Barcelona 1-02012, semifinale Champions League (retur): Barcelona - Chelsea 2-2Courtois - Azpilicueta, Christensen, Cahill - Moses, Kante, Fabregas, Alonso - Hazard, Pedro; Morata. Antrenor: Antonio Conte.Barkley (accidentat), David Luiz, BakayokoAu fost inclusi in lot dupa faza grupelor: Barkley (transferat de la Everton), Giroud (de la Arsenal), Emerson (de la AS Roma)Ter Stegen; Sergi Roberto, Pique, Umtiti, Jordi Alba; Busquets, Paulinho, Rakitic; Iniesta, Messi, Suarez. Antrenor: Ernesto Valverde.Semedo (suspendat), Vermaelen (accidentat)Au fost inclusi in lot dupa faza grupelor: Arnaiz, Costas, Mina (transferat de la Palmeiras)Cuneyt Cakir (central), Bahattin Duran, Tarik Ongun (asistenti), Huseyin Gocek, Baris Simsek (aditionali) - toti din Turcia. Al patrulea oficial: Mustafa Eyisoy.In actualul sezon din Premier League, Chelsea (campioana en-titre) are o prestatie destul de timida, ocupand locul patru in clasament, la o distanta de 19 puncte de liderul Manchester City. Echipa lui Conte este insa aproape de celelalte formatii de pe podium: la un punct de Liverpool (locul trei) si la trei de Manchester United (locul doi). In 27 de partide disputate in campionat, Chelsea a inregistrat 16 victorii, 5 remize si 6 infrangeri. Golaveraj: 49-23.Dupa o infrangere drastica pe terenul celor de la Watford, scor 1-4, londonezii au izbutit etapa trecuta un succes pe "Stamford Bridge", scor 3-0 in fata celor de la West Bromwich. Intre timp, Chelsea s-a calificat in sferturile Cupei Angliei, dupa ce a invins-o categoric pe Hull City, scor 4-0.De partea cealalta, Barcelona se afla pe prima pozitie a clasamentului din La Liga, reusind sa adune 62 de puncte in 24 de etape. Este singura echipa care nu a cunoscut gustul infrangerii in actuala editie a campionatului din Spania, avand pana acum 19 victorii si 5 remize. Trupa lui Valverde are un avans de sapte puncte fata de Atletico Madrid, ocupanta locului doi in clasament.Dupa doua remize cu Espanyol (1-1) si Getafe (0-0), catalanii au reusit in etapa precedenta din campionat un succes pe terenul celor de la Eibar, scor 2-0. La inceputul acestei luni, Barcelona si-a asigurat locul in finala Cupei Spaniei, dupa ce a trecut de Valencia, scor 3-0 la general.Catalanii au parte de un sezon excelent, dupa Supercupa Spaniei din luna august a anului trecut (1-5 la general cu Real Madrid), acestia avand o singura infrangere in toate competitiile: 0-1 pe terenul celor de la Espanyol, in Cupa Spaniei.Chelsea - Hull City 4-0 (Willian 2', 32', Pedro 27', Giroud 42'), in optimile Cupei AnglieiEibar - Barcelona 0-2 (Suarez 16', Alba 88')"Incepem acest joc din postura de outsideri. Trebuie sa acordam o mare atentie, dar in acelasi timp trebuie sa avem ambitie sa jucam fotbalul nostru. Trebuie sa fim pregatiti sa suferim atunci cand nu vom avea mingea, sa fim compacti, sa nu ne pierdem capul in timpul jocului. Cand vom avea mingea, vom incerca ceea ce stim, ceea ce am incercat in timpul antrenamentelor" -"Chelsea are un stil de joc foarte diferit, ca majoritatea echipelor din Premier League. Trebuie sa tinem cont ca ne confruntam cu actualii campioni ai Angliei. Va fi greu, dar este un meci important pentru ca vrem sa ne calificam. Istoria conteaza, dar are un impact redus asupra jocului. Exista o mica rivalitate acolo, ceea ce ar putea face jocul mult mai interesant, dar pentru noi este doar un alt meci din Champions League" -locul doi in Grupa B, la egalitate de puncte cu liderul AS Roma. Celelalte adversare au fost Atletico Madrid si Qarabag. Londonezii au avut trei victorii, doua remize si o infrangere.locul 1 in Grupa C, depasindu-le pe Juventus, Sporting si Olympiakos Pireu. A avut patru victorii si doua remize.Intalniri directe: 2Victorii Bayern: 2Victorii Besiktas: 0Golaveraj: 4-01997, grupe Champions League (tur): Bayern Munchen - Besiktas 2-01997, grupe Champions League (retur): Besiktas - Bayern Munchen 0-2Ulreich - Kimmich, Boateng, Hummels, Alaba - Vidal, Muller, James - Coman, Robben, Lewandowski. Antrenor: Jupp Heynckes.Neuer (accidentat)Vor lipsi in retur daca vor fi avertizati: Kimmich, Rudy, TolissoAu fost inclusi in lot dupa faza grupelor: Neuer, Wagner (transferat de la Hoffenheim), WriedtFabri - Gokhan Gonul, Pepe, Vida, Adriano - Hutchinson, Medel, Quaresma, Talisca, Babel - Vagner Love. Antrenor: Senol Gunes.Kavlak, At￯nc, Gokhan Tore, Tosic (toti sunt accidentati)Vor lipsi in retur daca vor fi avertizati: Tolgay Arslan, Caner Erkin, TaliscaAu fost inclusi in lot dupa faza grupelor: Larin (transferat de la Orlando City), Vagner Love (de la Aytemiz Alanyaspor), Vida (de la Dinamo Kiev)Ovidiu Hategan (central), Octavian Sovre, Sebastian Gheorghe (asistenti), Istvan Kovacs, Sebastian Coltescu (aditionali) - toti din Romania. Al patrulea oficial: Radu Ghinguleac.Cu un avans de 19 puncte in fruntea clasamentului din Bundesliga, Bayern Munchen se indreapta spre al saselea titlu consecutiv de campioana. In actuala editie a campionatului din Germania, Bayern a bifat 19 victorii, doua remize si doua infrangeri. Bavarezii au cel mai bun atac din primul esalon al fotbalului german: 55 de goluri in 23 de partide.Echipa lui Jupp Heynckes traverseaza o perioada extraordinara, avand 13 victorii consecutive in toate competitiile. Bayern si-a asigurat si prezenta in semifinalele Cupei Germaniei (6-0 cu Paderborn), acolo unde o va intalni pe Bayer Leverkusen.Besiktas nu are un parcurs stralucit in campionatul Turciei, acolo unde ocupa doar pozitia a patra, fiind la cinci puncte de liderul Basaksehir, insa se poate lauda cu evolutii bune in Champions League. Formatia pregatita de Senol Gunes a incheiat pe primul loc intr-o grupa cu FC Porto, RB Leipzig si AS Monaco, reusind in fata acestora patru victorii si doua remize, meciuri in care a inscris 11 goluri si a incasat doar 5.Besiktas a pierdut ultimul meci pe 17 ianuarie, in fata celor de la Osmanlispor (scor 1-2), in Cupa Turciei, de atunci inlantuind sapte partide fara esec, cinci dintre acestea fiind victorii.Wolfsburg - Bayern 1-2 (Didavi 8'/ Wagner 64', Lewandowski 79')Konyaspor - Besiktas 1-1(Jahovic 60'/ Hutchinson 28')"Besiktas are o echipa care poate juca fotbal si nu e de mirare ca sunt aici. Ei au castigat toate cele trei meciuri disputate in deplasare in faza grupelor. Nu se ascund, le place sa joace ofensiv - daca sunt lasati. Aceasta este cheia. Isi vor cauta sansele, asa ca trebuie sa fim pregatiti" -"Bayern are un lot mare cu jucatori de top - ar putea avea doua echipe. Dupa Real si AC Milan, Bayern este a treia cea mai de succes echipa din aceasta competitie. Vom incerca sa facem o partida buna si sa ne asumam sansele. Ar fi bine sa inscriem un gol in deplasare. Este pentru prima data in acest sezon de Champions League cand plecam ca outsideri" -locul doi in Grupa B, la egalitate de puncte cu liderul PSG. Celelalte adversare au fost Celtic si Anderlecht. Bavarezii au avut cinci victorii si o infrangere.primul loc in Grupa G, inaintea celor de la Porto, RB Leipzig si AS Monaco. A avut patru victorii si doua rezultate de egalitate.