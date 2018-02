Florin Gardos anunta ca a semnat cu CS Universitatea Craiova

Jucatorul Florin Gardos a anuntat ca a semnat cu CS Universitatea Craiova, dupa ce a fost legitimat la Southampton din 2014, potrivit news.ro. "A fost un inceput de an stresant, cu discutii telefonice interminabile si multi nervi, dar in final am ales sa merg acolo unde am fost dorit cel mai mult. Asa ca, atata timp cat pasul este spre teren, nu poate fi un pas inapoi. Si atata timp cat atmosfera e ca-n Anglia, te simti fotbalist. Liga 1, m-am intors! Universitatea Craiova, bine te-am gasit!", a anuntat Gardos pe Facebook.



"25 de meciuri in nationalele Romaniei, 14 la seniori. Peste 2000 de minute jucate in cupele europene. Transferat de Southampton FC contra a 7,5 milioane de euro in 2014. Bine ai venit, Florin Gardos ! Stim ca vrei si poti sa iti treci numele cat mai curand pe lista celor care au scris istorie pentru Universitatea Craiova. Succes cu leul pe piept!", a scris si CS Universitatea Craiova.

Southampton a anuntat ca jucatorul este imprumutat la CS Universitatea Craiova pana la finalul sezonului.