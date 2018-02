​VIDEO "Meciul pacii" s-a transformat intr-o bataie generala in Brazilia - Partida oprita, dupa ce o echipa a ramas in sase jucatori

Intitulat "meciul pacii", partida de la Vitoria trebuia sa fie una a reconcilierii intre cele doua rivale. Gazdele au deschis scorul prin Denilson, in minutul 34, iar Bahia a egalat in minutul 60, printr-un penalti transformat de Vicinius.Bataia a inceput dupa ce jucatorii echipei Vitoria au fost infuriati de modul provocator in care Vicinius a sarbatorit golul egalizator.Meciul a fost oprit 16 minute, iar arbitrul a eliminat trei jucatori de la Vitoria si cinci de la Bahia, intre care Vicinius si trei rezerve. Partida a continuat pana in minutul 79, cand a fost oprita definitiv, dupa ce alti doi fotbalisti de la Vitoria au fost eliminati.Atat Vitoria, cat si Bahia fac parte si din prima liga braziliana, Serie A, care va incepe in aprilie.