Liga 1: Dinamo vs FCSB 2-2/ Echipa lui Dica a revenit de la 0-2 - Teixeira a egalat in prelungiri

Pesic (20') si Torje (57') au inscris pentru Dinamo, in timp ce FCSB a intors scorul prin Man (84') si Teixeira (90+3')."Am trait meciul cu intensitate. Am avut momente bune si am avut multe ocazii, dar la un moment dat am crezut ca este una dintre zilele acelea in care mingea nu vrea sa intre in poarta. Am gresit la ambelele goluri ale echipei Dinamo, dar am reusit sa revenim si ne-am creat multe ocazii. Cred ca daca mai erau 7 sau 8 minute reuseam sa castigam.La primul gol a fost o greseala colectiva. Nu trebuia sa ajunga mingea la Vlad si nu trebuia sa degajam. Pe Torje nu am reusit sa-l oprim la primul gol... am gresit la ambele goluri", a declarat tehnicianul ros-albastrilor."Budescu este un jucator foarte bun, un jucator cu realizari. Si astazi a jucat foarte bine si este un fotbalist foarte bun pentru noi","E greu in acest moment, e tristete mare. Nu aveam voie in ultimele 10 minute sa luam doua goluri. A fost lipsa de concentrare, nu am facut marcajul cum trebuie. Suntem cu totii suparati, nici nu am vorbit cu jucatorii. Maine o sa discut cu ei, sa ii imbarbatez si sa ne montam pentru confruntarea cu Astra, de la Giurgiu. Nu s-a schimbat nimic, trebuie sa mergem sa castigam in ultima etapa","Am vrut sa il schimb pe Nemec, dar Nistor mi-a spus ca nu mai poate. Are o problema. Asta a fost o mare problema in jocul nostru. Imi pare rau si de Pesic, ca nu e la 100% fizic. Daca nu avea probleme, ramanea pana la final pe teren", a mai spus Miriuta, pentru ca apoi sa incheie intr-o nota optimista: "100% avem incredere in noi. De maine ne ridicam, suntem caractere puternice. Impreuna vom invinge"."O mare dezamagire, un mare regret, ne-au trecut cele trei puncte printre degete. Era o mare presiune asupra noastra. A fost un dezastru, sa conduci cu 2-0 si sa termini 2-2. Numai in sufletul nostru sa nu fiti. Ultimul meci va fi incredibil de greu","Ne pare rau de aceste doua puncte pierdute pe final, acum suntem obligati sa castigam ultimul meci. Trebuie sa ne concentram foarte bine. Ne pare rau, e dureros cand pierzi doua puncte in ultima secunda, dar asta este fotbalul. De asta este frumos. Nu este nimic pierdut, mai avem un meci pe care trebuie sa il castigam. Astazi vrem sa multumim suporterilor care au venit si ne-au sustinut. Ne pare rau ca nu am reusit sa-i bucuram pna la final. Cu putina atentie puteam sa castigam cele trei puncte. Este un gol trist pentru ca nu am reusit sa castigam","E ok ca am putut egala in ultima secunda. Sunt multumit de joc, echipa a ratat mult, suntem tristi ca nu am putut lua trei puncte azi. Ma bucur ca am marcat, ma bucur si pentru echipa, nu e usor sa vii, mai ales dupa meciul cu Lazio. Nu stiu daca Dinamo va ajunge in play-off, pe mine ma intereseaza Steaua, nu alte echipe","Am crezut pana la final ca putem reveni. Important este ca am reusit sa egalam. Ne pare rau ca nu am reusit sa castigam astazi, dar pana la urma e bine si asa. Dica are incredere in toti jucatorii, pentru ca suntem jucatorii lui si ne da incredere. Mi-a transmis ce trebuie sa fac in timpul jocului si sper ca este multumit. Ne-am daruit pe final, pacat nu am inceput asa meciul. N-avem ce sa facem, mergem mai departe. Atmsofera de la derbi nu se compara cu nimic, din pacate numai la aceste meciuri sunt atatia oameni. Parerea mea este ca titlul se decide in play-off. Ne va astepta un meci greu la Lazio, au jucatori de calitate. Este important sa mergem sa jucam, pentru ca nu avem nimic de pierdut si pana la urma e doar un meci de fotbal",Sursa foto: soccerstand.comFC Viitorul - FC Botosani/ de la ora 20:4520:45 CS U. Craiova - Poli Timisoara19:45 Astra - Dinamo Bucuresti19:45 FC Botosani - Gaz Metan Medias19:45 Poli Iasi - FC Viitorul18:00 FC Juventus Bucuresti - CFR Cluj20:45 FCSB - Sepsi17:30 Concordia - VoluntariFinal de meci. Dinamo - FCSB 2-2. La derby-ul de pe "Arena Nationala" au asistat 32.377 spectatori.90' Trei minute de prelungire pentru aceasta partida89' Budescu suteaza in forta din afara careului. Penedo respinge cu dificultate in corner88'Centrarea lui Morais il depaseste pe Man, aflat intr-o pozitie ideala. Dinamovistii reusesc sa indeparteze pericolul81' Ultima schimbare si la alb-rosii: Daniel Popa intra in locul lui Nistor73' Dica efectueaza ultima schimbare: iese Momcilovic, intra Junior Morais72' Schimbare la Dinamo: Hanca a intrat in locul lui Torje69' Budescu suteaza slab din voleu de la marginea careului, mingea trece pe langa poarta lui Penedo67' Schimbare la Dinamo: iese Pesic, intra Palic. Dupa ce a iesit de pe teren, autorul primului gol al gazdelor a mers in peluza dinamovista66' Enache trimite puternic in fata portii, insa Man suteaza pe langa minge58' Replica FCSB-ului vine prin Teixeira, care suteaza pe langa poarta de la marginea careului54' Teixeira este faultat de Nistor, iar FCSB beneficiaza de o lovitura libera de la 28 de metri. Budescu executa in forta, insa mingea este oprita cu mana de Salomao. Portughezul primeste cartonasul galben, iar ros-albastrii primesc o noua lovitura libera, de data aceasta de la 20 de metri. Acelasi Budescu suteaza, dar mingea se duce pe langa poarta lui Penedo.49' Coman suteaza in umarul unui adversar in careu, iar elevii lui Dica solicita lovitura de la 11 metri. Avram lasa jocul sa continue48' Planic il faulteaza pe Torje la mijlocul terenului si este avertizat cu galben de Marius Avram46' A inceput repriza secunda. Dica ia masuri si face doua schimbari: Budescu a intrat in locul lui Ovidiu Popescu, iar Man l-a inlocuit pe Cristi TanaseSe incheie prima repriza. Dinamo - FCSB 1-045' Prima repriza este prelungita cu doua minute45' Nemec loveste mingea dupa fluierul arbitrului si vede cartonasul galben41' Teixeira e gasit excelent in careu, insa rateaza preluarea si scapa mingea in afara terenului36' Cristi Tanase vede cartonasul galben, dupa o intrare dura asupra lui Popescu33' Gaman e depasit usor de Torje, dar dinamovistul paseaza slab si Nemec nu mai ajunge in posesia balonului25' Enache il gaseste pe Florin Tanase singur, la cativa metri de poarta lui Penedo. Capitanul ros-albastrilor incearca o executie spectaculoasa, dar mingea se duce mult peste poarta24' Florinel Coman incearca un sut de la marginea careului de 16 metri, dar executia sa este dezamagitoare si mingea nu prinde spatiul portii14' Florinel Coman e faultat din spate de catre Romera, iar jucatorul dinamovist vede primul cartonas galben al meciului. Coman executa lovitura libera acordata FCSB-ului, de la aproximativ 25 de metri, dar mingea se duce peste poarta9' Jocul a fost intrerupt cateva secunde dupa ce o petarda a explodat langa Planic7' Enache il pierde pe drum pe Salomao, care suteaza insa din voleu mult peste poarta aparata de Andrei Vlad2' Ocazie uriasa pentru FCSB! Ovidiu Popescu reia cu capul pe centru, dupa o centrare a lui Florinel Coman, insa Penedo reuseste sa respinga. Mingea ajunge la Enache, dar acesta suteaza incredibil pe langa cu toata poarta in fata1' A inceput partida de pe "Arena Nationala". Echipa lui Nicolae Dica a avut lovitura de start"Ani de sacrificii putin rasplatiti. Daca iubiti Dinamo, vrem sa dovediti" este un alt mesaj al dinamovistilorStartul partidei intarzie din cauza coregrafiei pregatite de dinamovistiAtmosfera de pe "Arena Nationala" este una demna de un derby. Ca de fiecare data, suporterii dinamovisti impresioneaza cu o coregrafie 3D, care infatiseaza o imagine a unui suporter care se lupta cu moartea. Aceasta este insotita de mesajul "Trecem peste toate, ne luptam cu moartea/ Cand se unesc cainii, ziua invinge noaptea". Rivalii din peluza opusa au raspuns cu mesajul "Viata in rosu si albastru"Penedo - Romera, Maric, M. Popescu, Olteanu - Mahlangu, Nistor - Torje, Pesic, Salomao - Nemec. Antrenor: Vasile MiriutaRezerve: Branescu - Katsikas, Hanca, Palic, Monroy, D. Popa, DudeaVlad - Enache, Planic, Gaman, Momcilovic - Pintilii, Ovidiu Popescu - Teixeira, C. Tanase, F. Coman - F. Tanase. Antrenor: Nicolae DicaRezerve: Stancioiu - Balasa, Nedelcu, Filip, Budescu, Junior Morais, ManPartida va fi condusa la centru de arbitrul Marius Avram. Arbitri asistenti vor fi Adrian Radu Ghinguleac si Mircea Orbulet, iar al patrulea oficial a fost delegat Adrian Comanescu.Partida tur dintre cele doua echipe s-a incheiat cu victoria ros-albastrilor, scor 1-0. Unicul gol al meciului a fost inscris de Momcilovic. Formatia pregatita de Dica a avut atunci sansa de a-si dubla avantajul, insa Budescu a ratat o lovitura de la 11 metri.In ultima partida din Liga 1, Dinamo a castigat cu mari emotii in fata celor de la Concordia Chiajna. Dupa 0-0 la pauza, partida s-a incheiat cu scorul de 4-3 in favoarea "cainilor", acestia urcand astfel pe locul 6 in clasament, ultimul care asigura prezenta in play-off. Pentru Dinamo au marcat Nemec (47), Salomao (59), Torje (71) si Popa (79), in timp ce pentru Concordia au punctat Bumba (69), Bud (73) si Marc (81).Echipa lui Nicolae Dica vine dupa o victorie impresionanta in prima mansa a 16-imilor Europa League: 1-0 cu Lazio, pe "Arena Nationala". Confruntarea cu trupa lui Inzaghi a fost decisa de reusita lui Harlem Gnohere, jucator care nu va evolua impotriva lui Dinamo, fiind suspendat.trei victorii (3-0 cu Sepsi, 2-0 cu FC Voluntari, 4-3 cu Concordia Chiajna, in Liga 1) si doua remize (0-0 cu ACS Poli Timisoara si 2-2 cu CSU Craiova, in Liga 1)patru victorii (3-0 cu FC Botosani, 2-0 cu FC Viitorul, 2-1 cu Gaz Metan Medias, in Liga 1 si 1-0 cu Lazio, in 16-imile Europa League) si o remiza (1-1 cu CFR Cluj)In prezent, FCSB ocupa locul doi in clasament, cu 51 de puncte, la cinci lungimi in spatele liderului CFR Cluj (are un meci in plus). De partea cealalta, Dinamo a cazut pe locul sapte, dupa ce CSM Poli Iasi a castigat partida disputata pe terenul celor de la ACS Poli Timisoara, scor 2-1.CFR Cluj, FCSB si CSU Craiova sunt cele trei formatii care si-au asigurat deja locurile de play-off. Pentru celelalte trei pozitii se lupta Astra Giurgiu (locul 4 - 41 puncte), CSM Poli Iasi (locul 5 - 39 puncte), Viitorul (locul 6 - 38 puncte), Dinamo (locul 7 - 38 puncte) si FC Botosani (locul 8 - 36 puncte). Viitorul, Dinamo si FC Botosani sunt echipele care au un meci mai putin disputat.In actuala editie de campionat, FCSB a inscris 48 de goluri si a primit 16, in timp ce Dinamo a marcat de 37 de ori si a incasat 27 de goluri.Liga 1, play-off: FCSB - Dinamo 2-1, 2 aprilie 2017Liga 1, play-off: Dinamo - FCSB 2-1, 1 mai 2017Liga 1, turul sezonului regulat: FCSB - Dinamo 1-0, 24 septembrie 2017