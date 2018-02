Roger Federer, la o victorie de locul I ATP

Roger Federer, locul 2 ATP si cap de serie numarul 1, este la o victorie de revenirea dupa cinci ani pe locul I ATP, dupa ce l-a invins, miercuri, cu scorul de 7-6 (8), 7-5, pe germanul Philipp Kohlschreiber, locul 36 ATP, calificandu-se in sferturile de finala ale turneului de 500 de puncte de la Rotterdam, potrivit news.ro.

A 13-a intalnire cu Kohlschreiber nu a fost una usoara pentru elvetian. El a salvat doua mingi de set in tie-break, la 4-6, apoi a fructificat a cincea lui minge de set. Tot Federer a inregistrat singurul break al meciului, la 5-5, obtinand astfel a 13-a victorie cu Kohlschreiber, intr-o ora si 42 de minute.

Pentru un loc in semifinale, Federer va evolua, vineri, de la 20.30, cu invingatorul din duelul olandez Robin Haase, locul 42 ATP - Tallon Griekspoor, locul 259 ATP, beneficiar al unui wild card.

In ultima ierarhie ATP, publicata luni, Federer este la numai 155 de puncte de Nadal, care ar putea absenta o perioada, din cauza unei accidentari suferite la Australian Open.

Castigatorul de la Melbourne a participat de noua ori la Rotterdam, competitie la care a triumfat in 2005 si 2012. In Olanda, Federer are nevoie de o calificare in semifinale pentru a-si atinge obiectivul, revenirea pe primul loc mondial.

Daca Roger Federer va reveni pe locul I ATP, el va deveni cel mai varstnic lider ATP din istorie, la 36 de ani. Elevetianul detine recordul de longevitate in fruntea clasamentul ATP, 302 de saptamani, de la infiintarea ierarhiei profesionistilor, in august 1973. Federer a fost pe locul I intre 2 februarie 2004 si 17 august 2008 (237 de saptamani), intre 6 iulie 2009 si 6 iunie 2010 (48 de saptamani) si intre 19 iulie si 4 noiembrie 2012 (17 saptamani).