Clasamentul FIFA: Romania a urcat patru pozitii - "Tricolorii" ocupa locul 36

Cea mai buna clasare a tricolorilor in 2017 a fost in ianuarie, pe locul 39, iar cea mai slaba in aprilie si mai, cand Romania a ocupat locul 47, scrie Agerpres.Serbia - locul 34 (+ 3 pozitii)Muntenegru - locul 44 (+2)Lituania - locul 1471 (1). Germania 1.602 puncte2 (2). Brazilia 1.4843 (3). Portugalia 1.3584 (4). Argentina 1.3485 (5). Belgia 1.3256 (6). Spania 1.2317 (7). Polonia 1.2138 (8). Elvetia 1.1909 (9). Franta 1.18310 (10). Chile 1.15311 (11). Peru 1.12812 (12). Danemarca 1.09913 (13). Columbia 1.09514 (14). Italia 1.05215 (15). Croatia 1.04816 (16). Anglia 1.04717 (17). Mexic 1.03418 (20). Islanda 1.01719 (18). Suedia 99620 (19). Tara Galilor 98521 (21). Olanda 95222 (22). Uruguay 92423 (23). Tunisia 91424 (25). SUA 87125 (27). Costa Rica 86826 (25). Irlanda de Nord 86727 (24). Senegal 85528 (28). Slovacia 81729 (29). Austria 81530 (31).Paraguay 81231 (32). Irlanda 79831 (32). Scotia 79833 (34). Irlanda de Nord 79034 (37). Serbia 78435 (35). Ucraina 78136 (36). Australia 73736 (40). Romania 73738 (41). Turcia 73539 (43). RD Congo 72840 (42). Bulgaria 719 etc.Urmatorul clasament va fi publicat pe 15 martie.