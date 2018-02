VIDEO Real Madrid - PSG 3-1/ Victorie obtinuta pe final de meci - "Galacticii", favoriti la calificare

Ronaldo 45' (penalty), 83' si Marcelo 86' au inscris golurile madrilenilor, iar Rabiot 33' a punctat pentru oaspeti.Cristiano Ronaldo a devenit primul jucator din istoria UEFA Champions League care marcheaza 100 de goluri pentru aceeasi echipa. In total, starul portughez are 116 goluri in UCL, un record.Returul va avea loc la 6 martie, pe "Parc des Princes".