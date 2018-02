​Europa League: FCSB vs Lazio (de la ora 22:05)/ Testul de maturitate pentru Nicolae Dica (Programul complet al serii)

Vlad - Benzar, Planic, Găman, Junior Morais - Pintilii, Nedelcu - Man, Budescu, Fl. Tănase - Gnohere. Antrenor: Nicolae Dica.Strakosha - Bastos, Luiz Felipe, Caceres - Basta, Murgia, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lukaku - Nani, Caicedo. Antrenor: Simone Inzaghi.Deniz Aytekin (central), Eduard Beitinger, Rafael Foltyn (asistenti), Daniel Siebert, Benjamin Brand (aditionali) - toti din Germania. Al patrulea oficial: Marco Achmuller (Germania).Delegat in mod obisnuit la partide din Champions League, Aytekin a condus la centru meciul de poveste dintre Barcelona - PSG (scor 6-1), fiind acuzat atunci ca a luat mai multe decizii in favoarea catalanilor, care au reusit sa se califice in sferturile competitiei dupa ce pierdusera meciul tur cu 0-4.trei victorii (3-0 cu FC Botosani, 2-0 cu FC Viitorul, 2-1 cu Gaz Metan Medias, in Liga 1), o remiza (1-1 cu CFR Cluj) si o infrangere (1-2 cu Lugano, in grupele Europa League).o victorie (3-0 cu Udinese), o remiza (0-0 cu AC Milan, in semifinalele Cupei Italiei), trei infrangeri (1-2 cu AC Milan, 1-2 cu Genoa, 1-4 cu Napoli, in Serie A).Infiintata in 1900, Lazio a castigat de doua ori Serie A (1974 si 2000), de sase ori Cupa Italiei (1958, 1998, 2000, 2004, 2009, 2013) si de patru ori SuperCupa Italiei (sezoanele 1998/1999, 2000/2001, 2009/2010, 2017/2018). Pe plan international, echipa a castigat Cupa Cupelor si Supercupa Europei in 1999 si a jucat finala Cupei UEFA in 1998.Lazio este una din echipele din Serie A cu sanse reale de a evolua in sezonul viitor in Champions League. Dupa ultimele trei esecuri consecutive din Serie, echipa pregatita de Simone Inzaghi a picat de pe ultima treapta a podiumului pe locul cinci in clasament (46 puncte), fiind depasita de Inter si AS Roma.Lazio are urmatoarea linie de clasament: 14 victorii, 4 remize si 6 infrangeri. Romanii se pot lauda cu cel mai bun atac din Serie A, reusind 59 de goluri in 24 de partide disputate. Pana acum, adversara ros-albastrilor a incasat 33 de goluri.Lazio evolueaza si in Cupa Italiei, unde se dueleaza cu AC Milan pentru un loc in finala competitiei. Prima mansa a semifinalelor s-a incheiat la egalitate, scor 0-0. Partida retur va avea loc la 28 februarie, pe "Stadio Olimpico".Cei mai valorosi jucatori ai lui Lazio, potrivit Transfermarkt: Sergej Milinkovic-Savic (cotat la 55 milioane de euro), Ciro Immobile (35 mil. de euro), Stefan de Vrij (35 mil.de euro), Felipe Anderson (25 mil. de euro), Luis Alberto (15 mil. de euro).Italianul Ciro Immobile este golgheterul echipei, cu 26 de reusite in acest sezon (20 de goluri in Serie A, doua in Europa League, doua in Cupa Italiei si doua in SuperCupa Italiei).Obiectivul ros-albastrilor este castigarea campionatului, iar in acest moment ocupa pozitia secunda, la doua puncte in spatele liderului CFR Cluj. FCSB este cea mai ofensiva echipa din Liga 1, reusind sa marcheze de 48 de ori in cele 24 de etape disputate pana acum.Echipa lui Nicolae Dica vine dupa remiza cu CFR Cluj (scor 1-1), insa la sfarsitul saptamanii o asteapta derby-ul cu Dinamo.In ceea ce priveste Cupa Romaniei, FCSB a fost cea mai norocoasa echipa la tragerea la sorti pentru sferturile competitiei. Vicecampioana Romaniei va lupta pentru un loc in penultimul act cu AFC Hermannstadt, formatie din Liga 2."E un meci important pentru noi si pentru fotbalul romanesc. Intalnim o echipa foarte buna, care lupta in campionatul puternic al Italiei pentru un loc de Champions League. Vor trata meciul foarte in serios, chiar daca vin dupa trei infrangeri. Mi-as dori sa obtin prima victorie cu o echipa din Italia. Important este ca dupa jocul de maine seara sa ramanem cu sanse de calificare si in retur. Vreau sa fim agresivi, sa fim o echipa scurta si compacta pe faza defensiva si sa ii blocam pe adversari, pentru ca au jucatori de mare valoare de la mijloc in sus, cu tehnica buna si viteza. Va trebui sa facem un joc defensiv perfect ca sa ii blocam pe cei de la Lazio.Ei au un lot foarte valoros si ne va astepta o partida foarte grea. E clar ca Lazio e favorita, dar si noi avem sansa noastra. Vom lupta pentru calificare, vom da totul in aceste doua meciuri. Important este ca din aceasta dubla mansa sa iesim cu fruntea sus. Fata de campionat cred ca cei de la Lazio vor schimba anumiti jucatori. Am vazut ca au facut asta in Europa League, la fel si in Cupa Italiei. Dar cei care vor intra vor fi cu siguranta la fel de valorosi. Si sigur vor da acelasi randament ca si cei care au evoluat in campionatul Italiei" -"Abia asteptam sa jucam, pentru ca este un moment negativ pentru noi. Traversam o perioada neplacuta si vrem sa o stopam. Vom incerca sa jucam bine maine, sa ne revenim, mai ales ca vom avea parte si de o asistenta numeroasa. Am analizat impreuna cu jucatorii ce s-a intamplat pana acum in campionat, in aceasta saptamana s-au pregatit bine si imi doresc ca maine sa evoluam bine pentru ca vrem sa ne continuam parcursul in acesta competitie. Meciul de maine (n.r joi) este foarte important pentru noi, am avut sase luni impresionante, apoi a urmat o perioada mai proasta in ultimele saptamani si probabil ca acesta este tributul pentru acea perioada buna. Dar echipa a fost concentrata in ultima perioada si speram sa depasim momentul" -FCSB a incheiat pe locul doi in Grupa G, cu 10 puncte. Golaveraj: 9-7FCSB - Plzen 3-0Lugano - FCSB 1-2Hapoel Beer Sheva - FCSB 1-2FCSB - Hapoel Beer Sheva 1-1Viktoria Plzen - FCSB 2-0FCSB - Lugano 1-2Lazio a incheiat pe primul loc Grupa K, cu 13 puncte. Golaveraj: 12-7Vitesse - Lazio 2-3Lazio - Waregem 2-0Nice - Lazio 1-3Lazio - Nice 1-0Lazio - Vitesse 1-1Waregem - Lazio 3-2FC Astana - Sporting/ Telekom Sport 1Dortmund - Atalanta/ Telekom Sport 3Ludogorets - AC Milan/ Telekom Sport 2Marseille - BragaNice - Lokomotiv MoscovaOstersunds - Arsenal/ Telekom Sport 4Real Sociedad - SalzburgSpartak Moscova - Athletic BilbaoAEK Atena FC - Dynamo KievCeltic - Zenit Sankt PetersburgFC Copenhaga - Atletico Madrid/ Telekom Sport 4FCSB - LazioLyon - Villarreal/ Telekom Sport 3Napoli - RB Leipzig/ Telekom Sport 2Partizan - PlzenFK Crvena zvezda - CSKA Moscova 0-0