Gheorghe Popescu: "Nu vreau sa fiu platit din bani publici" - A cerut eliberarea din functia de consilier de stat, devenind consilier onorific in programul pentru organizarea Euro 2020

El a precizat ca doreste aceasta schimbare pentru a nu fi platit din bani publici, urmand sa lucreze benevol."Marti, am solicitat Primului Ministru eliberarea din functia de consilier de stat si mutarea in cea de consilier onorific in programul care vizeaza organizarea Campionatului European din 2020. Singurul motiv pentru care doresc sa-mi desfasor activitatea din aceasta pozitie este ca proiectul se leaga de pasiunea vietii mele, fotbalul, si refuz sa fiu platit din bani publici pentru contributia mea. Atat eu, cat si consilierii pe care ii am in echipa mea, vom lucra benevol in cadrul acestui program, pentru ca este o onoare si ne face mare placere. Nu cred ca se poate gasi o motivatie mai mare decat aceea sa lucrezi pentru tara ta la un eveniment de o asemenea anvergura. Pentru a nu lasa loc interpretarilor, mi-am dorit sa va transmit aici pozitia mea oficiala" -Decizia a fost publicata, marti, in Monitorul Oficial.Popescu devenise in ianuarie consilier al premierului pentru pregatirea organizarii de catre Romania a unor meciuri de la Euro-2020. Fostul fotbalist a devenit consilier de stat in timpul guvernului Mihai Tudose.