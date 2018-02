Mircea Rednic, dat afara de la Mouscron

Doua lucruri majore i s-au reprosat lui Rednic: rezultatele slabe din ultima perioada si declaratiile in care a criticat conducerea echipei pentru lipsa investitiilor in transferuri."Cand vezi bugetul lui Standard si cel al lui Mouscron, e o diferenta incredibila. Noi nici macar n-am avut buget de transferuri. La Dinamo eram cam in aceeasi situatie. Clubul era in insolventa. Salariile nu puteau depasi un anumit nivel si nu se puteau face transferuri. Asa ca sunt putin obisnuit sa lucrez in aceste conditii" -"Dupa ce a reusit sa mentina clubul in prima liga, sezonul trecut, si a avut un inceput excelent de campionat, rezultatele nu au mai fost cele dorite. Cu numai 13 puncte in ultiumele 18 intalniri, conducerea a trebuit sa reactioneze. Mai ales ca ultimele sale declaratii in presa ne-au demonstrat ca Mircea Rednic nu mai era in pas cu proiectul nostru. Acest proiect este unul pe urmatorii cinci ani si suntem pe drumul cel bun pentru a-l realiza, dar nu vom sari etapele. Clubul nostru este ambitios, dar nu cu orice pret" -In varsta de 55 de ani, Rednic fusese numit antrenor al lui Mouscron in decembrie 2016, sosind in locul lui Glen De Boeck.Mouscron se afla in prezent pe locul 12 (cu 29 de puncte) in campionat, la 9 puncte de Eupen, formatie care se gaseste pe ultimul loc.