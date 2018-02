​Champions League: Real Madrid vs PSG - Momentul adevarului pentru trupa lui Zidane

Intalniri directe: 6Victorii Real Madrid: 2Victorii PSG: 2Remize: 2Golaveraj: 6-72015, grupe Champions League (tur): PSG - Real Madrid 0-02015, grupe Champions League (retur): Real Madrid - PSG 1-0Navas - Nacho, Ramos, Varane, Marcelo -Casemiro, Kroos, Modric - Bale, Ronaldo, Benzema. Antrenor: Zinedine Zidane.Carvajal (suspendat), Vallejo (accidentat)Incert: Ceballos (accidentat)Areola - Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Berchiche - Verratti, Diarra, Rabiot - Mbappe, Cavani, Neymar. Antrenor: Unai Emery.Motta (aacidentat)Incert: Kurzawa (accidentat)A fost inclus in lot dupa faza grupelor: Lassana Diarra (transferat de la Al-Jazira)Gianluca Rocchi (central), Elenito Di Liberatore, Mauro Tonolini (asistenti), Luca Banti, Paolo Valeri (aditionali) - toti din Italia. Al patrulea oficial: Alessandro Costanzo (Italia).Real Madrid a dezamagit enorm in actualul sezon. Distanta de 17 puncte fata de Barcelona (liderul din La Liga) face ca sansele la titlu ale madrilenilor sa fie aproape inexistente. In Cupa Spaniei, "galacticii" au fost eliminati in sferturi, dupa ce au suferit o infrangere umilitoare chiar pe propriul teren, scor 1-2 cu Leganes. Realul castigase cu 1-0 meciul tur si parea ca nu va avea probleme in a ajunge in penultima faza a competiei, insa Leganes i-a dat planurile peste cap.In aceste conditii, doar un al treilea trofeu consecutiv in Champions League le-ar putea salva sezonul elevilor lui Zinedine Zidane. Totodata, dubla mansa cu PSG ar putea fi decisiva si in ceea ce priveste soarta tehnicianului francez pe banca madrilenilor.In ultimele cinci partide disputate, "albii" au inregistrat trei victorii, o remiza (2-2 cu Levante in La Liga) si o infrangere (1-2 cu Leganes in Cupa Spaniei).De partea cealalta, PSG domina cu lejeritate competitiile interne si se afla in grafic pentru a castiga toate trofeele puse in joc. In Ligue 1, parizienii ocupa prima pozitie in clasament, cu un avans de 12 puncte fata de urmaritoarea AS Monaco. Echipa de cinci stele a lui Unai Emery e calificata in finala Cupei Ligii, dar si in sferturile Cupei Frantei.Inaintea duelului de pe "Santiago Bernabeu", PSG are sase victorii consecutive in toate competitiile.Real Madrid - Real Sociedad 5-2 (Lucas Vasquez 1', Ronaldo 27', 37', 80', Kroos 34'/ Jon 74', Illarramendi 83')Toulouse - PSG 0-1 (Neymar 68')Real Madrid: locul doi in Grupa H, avandu-le adversare pe Tottenham (locul 1), Borussia Dortmund si APOEL. A avut patru victorii, o remiza si o infrangere.PSG: primul loc in Grupa B, inaintea celor de la Bayern Munchen, Celtic si Anderlecht. A avut cinci victorii si un esec.''Nu este ca o finala pentru mine, este un meci de Champions League in care vrem sa facem un joc bun. Ca urmare a acestui lucru si a echipei de care dispunem avem multe posibilitati de a castiga. In rest nu ma gandesc la ce s-ar putea intampla in viitor.Acum nu ma gandesc la viitor, ci doar la meciul de maine. La asta ma concentrez. Restul lucrurilor nu le pot controla. Toate meciurile si antrenamentele sunt importante pentru mine. Viitorul meu nu este important. Nu simtim nicio presiune, dimpotriva, suntem incantati ca putem sa jucam asemenea partide, pentru care traim si pe care le dorim. Lumea vrea sa vada un meci mare de fotbal" -"Vrem sa continuam sa crestem si sa jucam un meci eliminatoriu impotriva campioanei Europei, detinatoare a 11 trofee, este o oportunitate de a arata unde suntem si unde vrem sa ajungem. De fiecare data este un moment bun pentru a juca impotriva unei echipe mari si noi jucam impotriva campioanei en-titre" -Intalniri directe: 4Victorii Porto: 0Victorii Liverpool: 2Remize: 2Golaveraj: 2-72007, grupe Champions League (tur): Porto - Liverpool 1-12007, grupe Champions League (retur): Liverpool - Porto 4-1Jose Sa - Maxi Pereira, Marcano, Reyes, Alex Telles - Ricardo, Sergio Oliveira, Herrera, Brahimi - Marega, Soares. Antrenor: Sergio Conceicao.Felipe (suspendat), Danilo (accidentat)Incert: Aboubakar (accidentat)Vor lipsi in retur daca vor fi avertizati: Andre Andre, DaniloInclusi in lot dupa faza grupelor: Yordan Osorio (imprumutat de la CD Tondela), Goncalo Paciencia (a revenit dupa imprumutul la Vitoria Setubal), Majeed Waris (imprumutat de la FC Lorient)Karius - Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson - Oxlade-Chamberlain, Henderson, Wijnaldum - Salah, Firmino, Mane. Antrenor: Jurgen Klopp.Can (suspendat), Clyne (accidentat)Incert: Gomez (accidentat)Va lipsi in retur daca va fi avertizat: MorenoAu fost inclusi in lot dupa faza grupelor: Nathaniel Clyne, Danny Ings, Virgil van Dijk (transferat de la Southampton)Daniele Orsato (central), Riccardo Di Fiore, Filippo Meli (asistenti), Davide Massa, Antonio Damato (aditionali) - toti din Italia. Al patrulea oficial: Alessandro Giallatini (Italia).FC Porto ocupa prima pozitie a clasamentului din Primeira Liga, cu toate ca are un un meci mai putin disputat. Dupa 21 etape jucate, Porto are 17 victorii si 4 remize, fiind singura echipa din campionatul Portugaliei care nu a cunoscut gustul infrangerii in acest sezon. In acelasi timp, Echipa lui Sergio Conceicao se poate lauda si cu cea mai buna aparare, primind doar 10 goluri.Porto are o serie de 24 de meciuri fara infrangere in toate competitiile. Ultimul esec dateaza din luna octombrie a anului trecut: 2-3 pe terenul lui RB Leipzig, in grupele Champions League. In ultimele cinci partide jucate, portughezii au patru victorii si o remiza (0-0 cu Moreirense in Primeira Liga).Liverpool ocupa ultima treapta a podiumului din Premier League, la o distanta de 18 puncte fata de liderul Manchester City si la doua de Manchester United, ocupanta locului doi. Echipa lui Klopp este total imprevizibila, avand evolutii oscilante. "Cormoranii" au doua victorii, o remiza (2-2 cu Tottenham in Premier League) si doua infrangeri (2-3 cu West Bromwich Albion in 16-imile Cupei Angliei si 0-1 cu Swansea in Premier League) in ultimele cinci confruntari.Chaves - Porto 0-4 (Soares 15', 28', Marega 57', Sergio Oliveira 90+1')Southampton - Liverpool 0-2 (Firmino 6', Salah 42')Porto: locul doi in Grupa G, din care au mai facut parte Besiktas (locul 1), RB Leipzig si AS Monaco. A avut trei victorii, o remiza si doua infrangeri.Liverpool: primul loc in Grupa E, inaintea celor de la Sevilla, Spartak Moscova si Maribor. A avut trei victorii si trei rezultate de egalitate."Stim ca ne confruntam cu o echipa excelenta, dar vad, saptamana dupa saptamana, ca Porto este de asemenea la un nivel superior. Doua echipe pline de istorie, amandoua increzatoare ca pot invinge. Liverpool are al doilea cel mai bun atacat din Premier League. Dar desigur ca au si puncte slabe, ca toate echipele, si vom incerca sa le exploatam. Avem o strategie si vom incerca sa ramanem fideli identitatii noastre" -"Ii respect mult pe cei de la Porto. Sunt un amestec de fotbal si lupta, experienta si tinerete, sunt bine organizati si fluenti. Imi plac. Dar, ca sa fiu sincer, nu au jucat de 20 de ori impotriva unei echipe ca a noastra. Nu suntem o echipa rea si stim asta. Vrem sa aratam asta, vom vedea miercuri seara si peste trei saptamani. Stiu ca va fi o lupta stransa" -