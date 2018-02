Liga Campionilor - optimi: Juventus - Tottenham, scor 2-2; FC Basel - Manchester City, scor 0-4

Juventus Torino a incheiat la egalitate, marti, pe teren propriu, scor 2-2, cu echipa Tottenham Hotspur, in prima mansa a optimilor de finala a Ligii Campionilor, in timp Manchester City a invins FC Basel in deplasare, scor 4-0, potrivit news.ro.



Pentru Juventus a marcat Higuain (2) si (9 - penalti), iar pentru Tottenham au punctat Kane (35) si Eriksen (72).

Higuain a ratat un penalti in minutul 45.

Golurile echipei Manchester City au fost inscrise de Gundogan (14, 53), Silva (18) si Aguero (23).

Tot in optimi au loc meciurile:

Miercuri, 14 februarie

FC Porto - Liverpool

Real Madrid - Paris Saint-Germain

Marti, 20 februarie

Chelsea - FC Barcelona

Bayern Munchen - Besiktas

Miercuri, 21 februarie

FC Sevilla - Manchester United

Sahtior Donetk - AS Roma

Meciurile retur:

Marti, 6 martie

Liverpool - FC Porto

Paris Saint-Germain - Real Madrid

Miercuri, 7 martie

Tottenham - Juventus

Manchester City - FC Basel

Marti, 13 martie

Manchester United - FC Sevilla

AS Roma - Sahtior Donetk

Miercuri, 14 martie

FC Barcelona - Chelsea

Besiktas - Bayern Munchen.