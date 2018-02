Liga I: Dinamo a invins Concordia Chiajna, scor 4-3, si a urcat pe loc de play-off/ Torje revine cu gol

Formatia Dinamo a invins, luni, in deplasare, cu scorul de 4-3 (0-0), echipa Concordia Chiajna, in etapa a XXIV-a a Ligii I si a urcat pe locul 6 in clasament, ultimul pentru accederea in play-off, potrivit news.ro..

Pentru Dinamo au marcat Nemec (47), Salomao (59), Torje (71) si Popa (79), in timp ce pentru Concordia au punctat Bumba (69), Bud (73) si Marc (81).

0-1: Nemec a marcat cu capul din centrarea lui Romera

0-2: Salomao a majorat scorul din pasa lui Pesici

1-2: Bumba a redus din diferenta din pasa lui Nivaldo

1-3: Torje a reusit sa majoreze avantajul dinamovistilor la primul sau meci de la revenirea in Liga I

2-3: Si Bud si-a trecut numele pe lista marcatorilor in minutul 73

2-4: Daniel Popa a marcat din pasa lui Salomao

3-4: Marc a inscris cu capul din centrarea lui Bucsa

In minutul 7, Nedelcearu a trimis mingea cu capul, iar Caparco a respins, iar dinamovistii au afirmat ca a fost gol valabil, desi arbitrul Horatiu Fesnic a lasat jocul sa continue.

Concordia Chiajna: Caparco - Barboianu (Nivaldo '64), A. Marc (Pena '84), Manasse, Fota - D. Bucsa, Prepelita - Gradinaru, Bawab (Bud '50), Bumba - Batin. Antrenor: Ion Moldovan

Dinamo: Branescu - Romera, Nedelcearu, Maric, Vl. Olteanu - Mahlangu, Monroy (D. Popa '46) - Pesici (Torje '60), D. Nistor, Salomao -Nemec (Palici '80). Antrenor: Vasile Miriuta

Clasamentul Ligii I este urmatorul:

1. CFR Cluj 24 16 5 3 38-13 53 de puncte;

2. FCSB 24 15 6 3 48-16 51;

3. CSU Craiova 24 13 8 3 39-25 47;

4. Astra Giurgiu 24 11 8 5 36-25 41;

5. FC Viitorul 24 11 5 8 31-20 38;

6. Dinamo 24 11 5 8 37-27 38;

7. CSM Poli Iasi 24 10 6 8 32-29 36;

8. FC Botosani 24 10 6 8 26-24 36;

9. FC Voluntari 24 7 7 10 24-31 28;

10. ACS Poli Timisoara 24 6 8 10 20-34 26;

11. Concordia Chiajna 24 7 3 14 32-35 24;

12. Sepsi Sfantu Gheorghe 24 5 3 16 14-41 18;

13. Gaz Metan Medias 24 2 9 13 14-38 15;

14. Juventus Bucuresti 24 1 7 16 12-45 10.