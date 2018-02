Manchester City, cea mai scumpa echipa din istoria fotbalului - Cat costa dominatia formatiei lui Guardiola in Premier League

Dupa 27 de etape disputate in Premier League, City se poate lauda cu urmatoarea linie de clasament: 23 de victorii, 3 remize si o singura infrangere.Cele mai scumpe transferuri facute de Manchester City in actualul sezon:1. Aymeric Laporte (de la Athletic Bilbao) - 65 milioane de euro2. Benjamin Mendy (de la AS Monaco) - 57,53. Kyle Walker (de la Tottenham) - 514. Bernardo Silva (de la AS Monaco) - 505. Ederson (de la Benfica) - 406. Danilo (de la Real Madrid) - 30Intr-un clasament al celor mai scumpe echipe din lume, Manchester City este urmata de PSG, liderul din Ligue 1, care si-a alcatuit lotul actual cheltuind 805 milioane euro. Din acesti bani, 222 milioane de euro reprezinta doar transferul lui Neymar, starul brazilian adus de la Barcelona.Podiumul este completat de Manchester United. Jose Mourinho se bazeaza in acest sezon pe un lot in valoare de 747 de milioane de euro. A patra si ultima echipa care a investit peste 700 de milioane de euro in transferuri pentru lotul actual este Barcelona, liderul din La Liga. Catalanii ocupa prima pozitie in clasamentul campionatului din Spania, cu un avans de sapte puncte fata de ocupanta locului doi, Atletico Madrid.In medie, un club din Premier League a cheltuit 291 de milioane de euro pe fotbalisti, un record. Urmeaza gruparile din La Liga, cu o medie de 134 de milioane de euro, 124 de milioane de euro cele din Serie A, 113 milioane de euro cele din Bundesliga si 97 de milioane de euro cele din Ligue 1.In total, 42 de cluburi europene din 98 au transferat jucatori in valoare de peste 100 de milioane de euro.Topul primelor 20 cele mai scumpe echipe din lume este dominat de formatiile din Premier League, cu 9 reprezentate. Urmatoarele ligi sunt Serie A (cu 4 echipe), La Liga (3), Ligue 1 si Bundesliga (cate doua echipe).Sursa foto: football-observatory.com