OFICIAL: Ionut Lupescu si-a anuntat candidatura la presedintia FRF

"Sunteti multi care mi-ati solicitat de-a lungul ultimului ani sa imi pun experienta, cunostintele si pasiunea in serviciul fotbalului din tara mea. V-am auzit, am inteles, am cantarit si am luat decizia conforma cu dorintele voastre, sa imi depun candidatura la presedintia Federatiei Romane de Fotbal", a afirmat Ionut Lupescu, in prezent sef al Comisiei Tehnice a UEFA.Razvan Burleanu si-a anuntat deja candidatura pentru un nou mandat la presedintia FRF. Burleanu este in functie din 4 martie 2014, cand l-a invins, in turul al doilea, pe fostul arbitru Vasile Avram, cu 113 voturi, din 175 exprimate.Pana in prezent, fostul international Marcel Puscas si-a mai anuntat candidatura la conducerea FRF."Am luat decizia sa candidez dupa nenumaratele discutii, telefoane, mesaje avute cu oamenii din fotbalul romanesc, despre situatia din fotbalul romanesc. A fot o decizie greu de luat, am luat-o cu inima, nu cu capul. Va fi o provocare mare. E un post deosebit la UEFA, dar mi-am incheiat socotelile, cred ca am o datorie pentru fotbalul romanesc. Vreau sa dau inapoi si vreau sa ajut, sa facem ceva pentru redresarea lui, daca vrem sa ne apropiem de ce se face in Vest. Am vorbit si cu Hagi si cu Popescu, lucrul cel mai important este sa ma sustina membrii Adunarii Generale. Eu nu am treaba cu oamenii din federatie, ci cu membrii votanti, restul conteaza mai putin. Nu am nicio garantie ca voi castiga, dar cateodata trebuie sa iesi din zona de confort. Cred ca sunt destul de matur si in putere sa pot schimba ceva. I-am anuntat ca imi inchei socotelile cu ei si ca vreau sa revin in Romania, sa fac ceva aici. Ma astept la orice sa se intample in campanie, sunt sigur ca vor fi si critici si atacuri", a declarat Lupescu la Digisport Matinal.El nu crede intr-o implicare a politicului in alegeri: "Nu cred ca politicul se va implica in alegeri, cred ca lumea sportului trebuie sa-si aleaga oamenii, dar trebuie sa avem o relatie cu politicul, pentru ca acolo se decid bugete. As vrea sa facem un plan national pentru sport, este timpul sa ne asumam aceasta raspundere".In varsta de 49 de ani, Ionut Lupescu a evoluat de 74 de ori pentru nationala Romaniei si a evoluat de-a lungul carierei la echipe precum Dinamo, Bayer Leverkusen, Borussia Monchengladbach sau Bursaspor.El a fost director general in cadrul FRF in perioada 2005/2011, iar din acest an a fost oficial la UEFA.