VIDEO Napoli - Lazio 4-1/ A treia infrangere consecutiva in Serie A pentru echipa lui Inzaghi

Golurile invingatorilor au fost semnate de Callejon 44', Wallace 54' (autogol), Zielinski 56' si Mertens 73'. Pentru Lazio a punctat De Vrij 3'.Formatia pregatita de Maurizio Sarri a ajuns la opta victorie consecuitva in campionatul Italiei. Dupa 24 de etape disputate in Serie A, napoletanii se lauda cu urmatoarea linie de clasament: 20 de victorii, 3 rezultate de egalitate si o singura infrangere.Vlad Chiriches nu a evoluat pentru Napoli, el acuzand probleme musculare. Stefan Radu a fost integralist la Lazio.In urma acestei victorii, Napoli a revenit pe primul loc in Serie A, avand un punct avans fata de Juventus. Lazio (46 de puncte) ramane pe locul trei in clasament, dar poate fi depasita de Inter, care o va intalni duminica pe Bologna.FCSB o va infrunta pe Lazio in 16-imile Europa League, pe teren propriu, pe 15 februarie, returul urmand sa se dispute la Roma, pe 22 februarie.Crotone - Atalanta 1-1Spal - AC Milan 0-41. Napoli 63 puncte2. Juventus 623. Lazio 464. Inter 45 (- un joc)5. AS Roma 44 (- un joc)6. Sampdoria 38 (- un joc) etc.Partidele Sassuolo - Cagliari, Chievo Verona - Genoa, Inter Milano - Bologna, Sampdoria - Hellas Verona, Torino - Udinese si AS Roma - Benevento au loc duminica.