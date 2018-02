VIDEO Real Madrid - Real Sociedad 5-2/ Meci spectacol pe "Bernabeu" - Gol din primul minut si hat-trick pentru Ronaldo

Lucas Vasquez a deschis balul pe "Santiago Bernabeu" dupa numai 48 de secunde de fluierul de start, in urma unei pase excelente a lui Cristiano Ronaldo. Gasit foarte bine in careu de Marcelo, Ronaldo (27') a majorat avantajul "galacticilor", iar sase minute mai tarziu a trimis in bara.Toni Kross (33') a inscris pentru 3-0, cu un sut superb de la marginea careului de 16 metri. Acelasi Ronaldo (37') a stabilit scorul unei prime reprize de vis, cu o lovitura de cap, dupa un corner executat de Modric.In minutul 80, Cristiano Ronaldo a reusit hat-trick-ul, primul pentru el in acest sezon. Pentru Real Sociedad au punctat Jon (74') si Illarramendi (83'), dar soarta meciului era deja decisa.In urma acestui rezultat, Real urca pe locul 3 in clasament, cu 42 puncte, dar poate fi depasita de Valencia, daca "liliecii" se impun impotriva celor de la Levante. Real Sociedad se gaseste pe locul 14, cu 26 de puncte.Pentru echipa lui Zidane urmeaza meciul de foc cu PSG, din optimile Champions League. Confruntarea va avea loc miercuri (14 februarie), pe "Santiago Bernabeu", de la ora 21:45.Real Madrid - Real Sociedad 5-2Leganes - Eibar 0-1Malaga - Atl. Madrid 0-1Villarreal - Alaves 1-21. Barcelona 58 puncte (22 jocuri)2. Atl. Madrid 52 (23 j)3. Real Madrid 42 (22 j)4. Valencia 40 (22 j)5. Villarreal 37 (23 j)6. Eibar 35 (23 j) etc.Partidele FC Sevilla - Girona, FC Barcelona - Getafe, Celta Vigo - Espanol si Valencia - Levante sunt programate duminica, iar intalnirea Deportivo La Coruna - Betis se va disputa luni.