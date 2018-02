Liga 1: FCSB - CFR Cluj 1-1/ Echipa lui Dica a egalat din penalty - Ardelenii raman pe primul loc

Clujenii au deschis scorul in minutul 33, prin Vinicius, dupa o greseala a lui Andrei Vlad. In varsta de 18 ani, portarul celor de la FCSB a iesit gresit pe o centrare a lui Deac si a pierdut duelul cu Djokovic, jucator care a atins mingea cu mana, insa arbitrul a lasat jocul sa continue. Tucudean a trimis apoi in transversala, iar mingea a ajuns la Vinicius, care a inscris simplu din cativa metri.In minutul 74, Florin Tanase a obtinut un penalty, dupa ce a fost faultat in careu de Andrei Muresan. Budescu (75') a transformat fara emotii lovitura de pedeapsa si a stabilit scorul final al partidei de pe "Arena Nationala".Inaintea partidei cu echipa lui Dan Petrescu, FCSB avea patru victorii consecutive in Liga 1. In ultimele doua deplasari, ardelenii au obtinut un singur punct: 1-1 cu FCSB si 1-2 cu CS U Craiova.Meciul tur dintre cele doua formatii s-a incheiat cu acelasi scor (1-1)."Imi doream sa castigam acest joc. In prima repriza parea ca nu avem nicio sansa sa castigam. In a doua am dominat jocul, am avut o posesie buna, ne-am creat ocazii si am egalat. Dar pana la urma este bine ca cei de la CFR Cluj nu s-au distantat. In repriza a doua cei de la CFR practic nu au contat. Din pacate nu am reusit sa facem mai multe pe faza ofensiva. Ne asteapta meciuri foarte grele in campionat si trebuie sa trecem cat mai repede peste acest joc","Daca inainte de meci spuneai ca facem 1-1 acceptam, dar acum suntem suparati si dezamagiti. Am primit gol mult prea usor. Acelasi jucator care obtine penalti la Steaua a obtinut si azi. Nu stiu cum putea sa inscrie Steaua daca nu era acel penalti. Eu penaltiul asta nu l-as fi primit acasa cu Steaua niciodata. In ceea ce priveste arbitrul, de mult nu am mai vazut asa ceva. La pauza statea de vorba cu jucatorii Stelei si ii lua de gat. Dar una peste alta scorul este echitabil. Steaua are jucatori de mare valoare si cu Lazio vor face un meci bun",FCSB: Vlad - Benzar, Planic, Gaman, Momcilovic - Pintilii, L. Filip (Man '46) - Teixeira (Ov. Popescu '84), Budescu, Fl. Coman (Cr. Tanase '62) - Fl. Tanase. Antrenor: Nicolae DicaCFR Cluj: Arlauskis - Cr. Manea, Vinicius, A. Muresan, Camora - Djokovic, Ov. Hoban, Culio - Mailat (Ionita '80), Tucudean (Balde '90), Deac (Costache '90+3). Antrenor: Dan Petrescu.Cartonase galbene: / Mailat '20, Hoban '70Arbitri: Marcel Birsan - Valentin Avram, Mircea Mihail Grigoriu - Iulian CalinObservatori: Mihai Stancu, Aron HuzuSursa foto: soccerstand.com