VIDEO Fiorentina - Juventus 0-2/ Juventus, lider provizoriu dupa a opta victorie consecutiva in Serie A

In minutul 18, Fiorentina a primit un penalty, dupa un un hent comis de Chiellini, insa centralul Guida a revenit asupra deciziei. Arbitrajul video a aratat ca Benassi, cel care a produs lovitura de la 11 metri, se afla initial in pozitie de offside.Juventus a deschis scorul in minutul 56, prin Federico Bernadeschi, un jucator adus chiar de la gruparea viola in vara anului trecut. In minutul 86, Gonzalo Higuain, lansat excelent de Chiellini, a inscris pentru a 14-a oara in actuala editie din Serie A si a stabilit scorul final al meciului.Gratie acestui succes, Juventus urca pe prima pozitie a clasamentului, avand un avans de doua puncte fata de Napoli, care va primi sambata vizita celor de la Lazio Roma (locul 3).In varsta de 40 de ani, portarul Gianluigi Buffon a bifat meciul cu numarul 500 pentru Juventus in campionatul Italiei.1. Juventus 62 puncte (+ un joc)2. Napoli 603. Lazio 464. Inter 455. AS Roma 446. Sampdoria 38 etc.