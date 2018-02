VIDEO Saint-Etienne - Marseille 2-2/ Saint-Etienne a salvat un punct, dupa ce a fost condusa de doua ori

Saint Etienne a inscris prin Monnet Paquet (9') si Beric (75'), in timp ce pentru oaspeti au punctat Thauvin (4') si Sanson (20').Neinvinsa in ultimele 7 etape disputate in Ligue 1, Marseille a ratat sansa de a se apropia de liderul PSG. Trupa lui Garcia se afla pe locul doi in clasament, cu 52 de puncte, insa poate fi depasita la finalul acestei etape de AS Monaco (50 de puncte). Campioana Frantei va juca sambata, de la ora 21:00, pe terenul celor de la Angers.Saint-Etienne se gaseste pe locul 12 in clasament, cu 30 de puncte.1. Paris SG 62 puncte2. Marseille 52 (+ un joc)3. Monaco 504. Lyon 485. Nantes 37 etc.18:00 Toulouse - Paris SG21:00 Angers - Monaco21:00 Bordeaux - Amiens21:00 Dijon - Nice21:00 Guingamp - Caen21:00 Metz - Montpellier16:00 Strasbourg - Troyes18:00 Nantes - Lille22:00 Lyon - Rennes