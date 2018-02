VIDEO Barcelona, pentru a cincea oara consecutiv in finala Cupei Spaniei (2-0 cu Valencia)

La pauza s-a intrat la egalitate, scor 0-0, golurile victoriei catalane marcandu-se in a doua repriza.Coutinho (49') si-a trecut in CV primul gol marcat in tricoul Barcelonei, in timp ce Rakitic a inchis tabela (82').Catalanii detin recordul in ceea ce priveste numarul de trofee cucerite: 29.Finala dintre Sevilla si FC Barcelona se va juca pe 21 aprilie (cel mai probabil se va disputa pe "Wanda Metropolitano" din Madrid).