Alexis Sanchez (Manchester United) - 16 luni de inchisoare cu suspendare, pentru o frauda fiscala de un milion de euro

In timp ce se afla sub contract cu FC Barcelona, Sanchez a comis o eviziune fiscala de un milion de euro: a simulat cedarea drepturilor sale de imagine catre doua companii (Invesiones Alsan si Numidia Trading, din Malta), pentru a evita impozitarea acestora.Anterior, fotbalistul lui Manchester United acceptase sa returneze suma datorata, plus dobanzile aferente.Daca nu va recidiva in urmatorii doi ani, Alexis Sanchez va scapa fara sa intre dupa gratii.Sanchez a ajuns la FC Barcelona in iulie 2011, iar la finalul stagiunii 2014-2015 acesta a fost cedat la Arsenal Londra. In iarna acestui an, atacantul a fost transferat de Manchester United.