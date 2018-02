​VIDEO Sochaux - PSG 1-4/ PSG, in sferturile Cupei Frantei - Hat-trick pentru Di Maria

Di Maria a marcat in minutele 1, 58 si 62, iar Cavani a punctat in minutul 27. Unicul gol al celor de la Sochaux a fost semnat de Martin, in minutul 13.In sferturile competitiei s-au mai calificat marti si echipele Olympique Marseille si Les Herbiers.Sochaux - Paris SG 1-4Auxerre - Les Herbiers 0-3Bourg Peronnas - Marseille 0-9Metz - Caen (ora 19.30)Lens - Troyes (ora 19.30)Chambly - Granville (ora 19.30)Montpellier - Lyon (ora 22.00)Grenoble - Strasbourg (ora 22.00)