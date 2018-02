Ronald Koeman, noul selectioner al Olandei

Ronald Koeman a fost numit marti selectioner al nationalei de fotbal a Olandei, semnand un contract pe 4 ani, el urmand sa se afle pe banca tehnica si la Cupa Mondiala din 2022, a anuntat Federatia olandeza, potrivit Agerpres.







In varsta de 54 de ani, fostul international al ''portocalei mecanice'' este al saptelea selectioner in ultimii 8 ani, el succedandu-i in functie lui Dick Advocaat, care nu a reusit sa califice reprezentativa Olandei la Cupa Mondiala 2018.



Koeman si-a inceput cariera de antrenor principal la Vitesse Arnhem, in 2000, dupa ce a fost adjunctul lui Guus Hiddinck la selectionata, apoi al lui Louis van Gaal la FC Barcelona. El a antrenat apoi echipele Ajax Amsterdam, Benfica, PSV Eindhoven, Valencia, Feyenoord, Southampton si Everton, despartindu-se de clubul din Liverpool in luna octombrie, cand a fost demis.



Ca jucator, Ronald Koeman a facut parte din echipa Olandei care a castigat EURO 1988, alaturi de alte doua vedete ale fotbalului batav, Marco van Basten si Ruud Gullit.



El preia o selectionata care traverseaza o perioada dificila, dupa ce a ratat doua calificari consecutive, la EURO 2016 si Cupa Mondiala 2018.



Olanda a fost repartizata in Liga Natiunilor in aceeasi grupa cu Franta si Germania, campioana mondiala en titre.