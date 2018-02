​VIDEO Watford - Chelsea 4-1/ Infrangere umilitoare pentru campioana Angliei - Gazdele au marcat de trei ori in sapte minute

Chelsea a avut parte de un meci de cosmar in deplasarea de la Watford, fiind invinsa cu 4-1 (etapa a XXVI-a din Premier League). In minutul 83, cele doua echipe se aflau la egalitate, scor 1-1, dar soarta partidei era departe de a fi scrisa. Gazdele au inscris de trei ori in sapte minute si au obtinut toate cele trei puncte.





Golurile invingatorilor au fost marcate de Troy Deeney (42' - penalty), Daryl Janmaat (84'), Gerard Delofeu (88') si Robeto Pereyra (90+1'), in timp ce Eden Hazard (82') a punctat pentru Chelsea.





Dupa primele 30 de minute de joc, echipa lui Conte a ramas in 10 oameni, Bakayoko fiind eliminat dupa ce a incasat doua cartonase galbene in decurs de cinci minute.





In minutul 64, atacantul francez Olivier Giroud, transferat saptamana trecuta de la Arsenal, a debutat pentru echipa de pe "Stamford Bridge".





In ultimele cinci etape din Premier League, Chelsea are o singura victorie, iar scaunul lui Antonio Conte se clatina serios. In etapa trecuta, londonezii au fost invinsi pe teren propriu de Bournemouth, scor 3-0.





Dupa aceasta infrangere usturatoare, Chelsea (50 de puncte) ramane pe locul 4 in Premier League, ratand ocazia de a o depasi pe Liverpool (51 puncte), ocupanta locului trei. Un singur punct o desparte pe Chelsea si de Tottenham, echipa aflata pe locul cinci in clasament.









Clasament:





1. Manchester City 69 puncte

2. Manchester United 56

3. Liverpool 51

4. Chelsea 50

5. Tottenham 49

6. Arsenal 45 etc.