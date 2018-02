​VIDEO Lazio - Genoa 1-2/ Trupa lui Inzaghi, la a doua infrangere consecutiva in Serie A - Oaspetii au inscris golul victoriei in prelungiri

Lazio Roma, adversara FCSB-ului din 16-imile Europa League, a fost invinsa chiar pe propriul teren de Genoa, scor 2-1, intr-o partida din etapa cu numarul XXIII a campionatului Italiei. Golul care a provocat a doua infrangere consecutiva in Serie A pentru trupa lui Simone Inzaghi a venit tocmai in prelungirile partidei de pe Stadio Olimpico.







Elevii lui Dica pot lua lectii de la Genoa, una din putinele echipe care au reusit sa se impuna impotriva celor de la Lazio in actuala editie din Serie A. Dupa o prima repriza in care niciuna dintre cele doua formatii nu a gasit drumul spre gol, Genoa a deschis scorul in minutul 55, prin Goran Pandev, un fost jucator al lui Lazio.





Avantajul genovezilor a durat doar patru minute, Parolo restabilind egalitatea cu un sut superb de la distanta. In minutul 80, defensiva lui Lazio a fost prinsa din nou pe picior gresit si Laxalt a reusit sa trimita mingea in plasa. Echipa lui Inzaghi a fost insa salvata de arbitrajul video: reluarile au aratat ca uruguayanul a comis hent in momentul preluarii.





In prelungirile partidei, acelasi Laxalt (90+2') l-a invins din nou pe Strakosha, de data acesta golul fiind perfect valabil. Genoa a obtinut astfel a sasea victorie in actuala editie din Serie A si se afla pe locul 13 in clasament, cu 24 de puncte. Lazio este cea mai importanta "victima" din acest sezon a genovezilor, celelalte cinci echipe pe care le-au invins fiind Cagliari, Crotone, Verona, Benevento si Udinese.





Stefan Radu, integralist la gazde, a sarbatorit meciul cu numarul 300 in tricoul lui Lazio.





A fost a cincea infrangere pentru Lazio in actualul sezon al campionatului italian. In ultimele trei partide disputate, echipa lui Inzaghi a inregistrat doua infrangeri (1-2 cu AC Milan si 1-2 cu Genoa, ambele in Serie A) si o remiza (0-0 cu AC Milan, in semifinalele Cupei Italiei).





Lazio ramane pe locul trei in clasament (46 de puncte), insa o desparte un singur punct de Inter, ocupanta pozitiei a patra. Primele doua trepte ale podiumului sunt ocupate de Napoli (60 de puncte) si Juventus (59 de puncte).





FCSB o va intalni pe Lazio in 16-imile Europa League, pe teren propriu, pe 15 februarie, returul urmand sa se dispute la Roma, pe 22 februarie. Inaintea confruntarii de pe "Arena Nationala", Lazio se va duela cu liderul Napoli, in timp ce FCSB va primi vizita celor de la CFR Cluj, ocupanta primului loc in Liga 1.





Clasament:





1. Napoli 60 puncte

2. Juventus 59

3. Lazio 46

4. Inter 45

5. AS Roma 44

6. Sampdoria 38 etc.