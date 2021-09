Tibi Uşeriu a terminat pentru prima oară cursa Tor des Geants

Ultramaratonistul Tibi Uşeriu a terminat Tor des Geants 2021, una dintre cele mai solicitante curse din Europa care se desfăşoară în Munţii Alpi pe o distanţă de 330 de kilometri.

El s-a aflat la a patra participare, după ce în primele trei dăţi a abandonat, informează News.ro.

"Extreme Extraordinary Experience! Ăsta da motto!

Tibi Useriu de la Tăşu este finisher la Tor des Geants!

Tibi tocmai a trecut linia de finish la o cursă grea, căreia a încercat de trei ori să îi vadă capătul şi nu a reuşit. Acum, a patra oară, a terminat această cursă şi nu a lăsat-o să-i devină coşmar, dar de fapt, lecţia cea mai importantă pe care am învăţat-o cu toţii chiar acum, este cea a anduranţei. Şi a perseverenţei.

Suntem atât de bucuroşi pentru tine, Tibi şi mândri că ai alergat cu "Tăşu"! Să te recuperezi repede şi să vii acasă sănătos!

Mulţumim lui Cătălin Sava, prietenul şi voluntarul Tăşuleasa, care a avut grijă de Tibi pe traseu, echipei de filmare din Canada EYESTEELFILM (thank you guys for being there with Tibi on such a highlight of his life), celor doi băieţi din România, Corneliu Buliga (îl vedeţi şi în poze) şi Mihai Huşleag, care au terminat cursa, realizând performanţe uriaşe şi tuturor celor care l-aţi susţinut pe Tibi şi i-aţi urmărit evoluţia!

Tibi, îţi mulţumim ţie, că eşti un gigant!", a anunţat Tăşuleasa Social.