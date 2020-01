Tibi Ușeriu va concura din nou la Arctic Ultra: "Sunt aproape de start, dar cu gândul la finiș"

Sportivul Tibi Ușeriu ia startul, joi, la Yukon Arctic Ultra, o cursă de alergare în condiții extreme de la Cercul Polar, după ce anul trecut a eșuat din cauza degerăturilor. „Am venit aici la Yukon Arctic din nou. Sunt aproape de start, dar cu gândul la finiș”, scrie sportivul pe Facebook.





La ora 20.30, ora României, Tibi Ușeriu ia startul din nou la Yukon Arctic Ultra, o cursă de alergare în condiții extreme de la Cercul Polar.





Sportivul român a făcut o primă încercare anul trecut la această competiție nouă pentru el și, după doar 100 de kilometri a abandonat din cauza câtorva degerături.





„Un lucru îmi stă în gât ca un os de pește și anume „Lucrul început și nedus la capăt”. Uneori în acest „nedus la capăt’ apare fiindcă eșecul și-a vârât coada în poveste. Ca mine, la Yukon Arctic, anul trecut când am înghețat, fără măcar să-mi dau seama. Drept urmare, am fost scos automat din cursa pe care îmi propusesem să o duc la capăt. Și am fost trimis la spital. M-am simțit cam ridicol, recunosc. Am venit acasă cu coada între picioare. Supărat pe mine, pe lume. Mi-a trecut, dar n-am uitat. Am venit aici la Yukon Arctic din nou. Sunt aproape de start, dar cu gândul la finiș. Va fi greu. Plec însă cu speranța să duc la bun sfârșit ce am început”, a scris Tibi Ușeriu pe pagina sa de Facebook, cu puțin timp înainte să ia startul în competiția extremă.





Anul trecut, Tibi Uşeriu a mers aproximativ 100 de kilometri în 24 de ore la temperaturi de -38 de grade Celsius, iar la a doua oprire, medicii care i-au făcut controlul de rutină l-au anunţat că trebuie să se retragă. A fost transportat cu elicopterul la spitalul din Whitehorse, Canada, pentru îngrijiri de specialitate, pentru că avea degerături.





Yukon Arctic Ultra 2020 se desfășoară în perioada 30 ianuarie – 7 februarie.