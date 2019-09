Monument în Munții Făgăraș, în memoria alpinistului Torok Zsolt

Un monument care reprezintă o pereche de pioleți în formă de inimă va fi ridicat în Munții Făgăraș, chiar în locul unde a căzut alpinistul Torok Zsolt. Până când vremea va permite amplasarea monumentului, în 29 septembrie, va fi amplasată o placă pe care scrie „part of us”, transmite Mediafax.







Fosta soție a alpinistului, Minerva Vincze, a declarat, corespondentului Mediafax, că în 29 septembrie, chiar în ziua când Zsolt ar fi împlinit 46 de ani, 20-30 de persoane vor urca în Munții Făgăraș în locul unde Torok Zsolt a murit. Acolo va fi amplasată o placă în memoria alpinistului cu mesajul „part of us”.



„Este o placă în memoria sa. Din cauza vremii, e rece afară, nu reușim să amplasăm și monumentul. Îl punem când vremea va permite. Monumentul este o pereche de pioleți în formă de inimă. El trimitea așa poză băiețelului lui. Este simbolistică. Așa am simțit. Placa are un mesaj simplu: <part of us>. Parte din noi. Acesta este și mesajul pe care l-am primit de la multă lume după plecarea lui”, a declarat Minerva Vincze.



Aceasta a mai adăugat Refugiul Călțun „este locul pe care Zsolt îl considera acasă. De aici pleca întotdeauna pe trasee. De acolo a plecat și ultima dată”.



Alpinistul Zsolt Torok a fost găsit mort în zona Vârfului Negoiu la mijlocul lunii august. Dispariţia lui a fost anunţată de soţia lui, după ce acesta plecase de câteva zile singur pe munte, într-o zonă fără semnal, iar un grup de alpinişti i-ar fi găsit sâmbătă lucrurile într-un refugiu de pe munte. Corpul alpinistului a fost coborât de salvamontişti pe jos de pe munte.



Torok Zsolt a fost unul dintre cei mai cunoscuți alpiniști din România. În 2016, el a urcat cinci vârfuri în Himalaya, iar în trei dintre ascensiuni i-a fost alături Vlad Căpuşan.



Cei doi au realizat în 2016 în Himalaya două premiere naţionale şi o premieră mondială, în acest caz fiind primii oameni care au ajuns pe Peak 5 din regiunea Makalu, un munte înalt de 6.421 de metri, care nu a mai fost urcat de nimeni până în acel moment, în condiţiile în care vârful a fost deschis ascensiunii în 2003.



În 2013, Torok Zsolt a condus expediţia românească ce a ajuns pe Nanga Parbat, 8.126 de metri, considerată cea mai mare performanţă în alpinismul românesc. Zsolt Torok este unul dintre cei mai cunoscuţi şi apreciaţi alpinişti români la nivel mondial, realizator al mai multor premiere. Printre altele, a fost pe Maratonul Marilor Pereţi, Trilogia Alpilor şi pe K2.