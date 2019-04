Înotătorul Paul Georgescu, după ce a traversat Canalul Molokai: "Am făcut un efort de 15 minute ca să pot ieşi din apă, din cauza stâncilor"

​Înotătorul Paul Georgescu, care a reuşit să traverseze Canalul Molokai din Hawaii (55,5 km), cu timpul de 13 ore şi 6 minute, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că finalul cursei a fost dramatic întrucât valurile puternice l-au împiedicat timp de 15 minute să urce pe malul stâncos, scrie Agerpres.





Din această cursă, sportivul s-a ales cu o ruptură musculară la braţul drept.



"Sfârşitul a fost un pic cam dramatic pentru că regulamentul spune să începi de pe loc uscat şi să termin pe loc uscat. Am făcut un efort de 15 minute ca să pot ieşi din apă la final din cauza stâncilor. Când am fost cu soţia mea în acelaşi loc după trei zile ni s-a a spus că în fiecare an mor câte trei-patru persoane din cauza lovirii de acele stânci. A fost foarte periculos din acest punct de vedere, am un umăr accidentat, care sper să se repare într-o lună de zile. Am o ruptură musculară, ieri am aflat diagnosticul. A fost o experienţă dificilă, pentru că erau valuri ca de surf, dar am spus ce o fi o fi", a declarat Georgescu.



"Am făcut trei oceane şi mai am încă patru, dar mai am încă o cursă lungă. Toată lumea m-ai spus că am un mental foarte bun, dar eu zic că nu este vorba de mental, ci de motivaţie. Referitor la Canalul Molokai, este unul dintre cele mai periculoase de traversat din cauza vieţii marine foarte active şi agresive. Eu trebuia să înot în perioada 9-16 aprilie, dar din cauza puterii vântului a trebuit să plec mai devreme. Chiar am schimbat biletele de avion, ca să putem pleca mult mai repede. Nu am avut timp să mă acomodez condiţiilor de acolo. Marea a fost foarte agitată, am pornit cu marea mai lină, dar am terminat pe acele valuri foarte puternice care veneau din toate direcţiile, cu vânt foarte puternic. Dar totul e bine când se termină cu bine", a mai spus sportivul.



Paul Georgescu intenţionează să bată recordul de distanţă la înot în ape reci şi să traverseze Canalul Mânecii cu o ştafetă de copii de 13 ani.



"Vreau să dobor recordul de distanţă în Antarctica, care este de 2 km şi 240 m. O să încerc, nu o să îmi riscă viaţa. Eu cred că o să fie totul OK. Eu sunt foarte fericit pentru aceşti copii care chiar dau rezultate avem campioni la categorii de vârstă. Avem nişte copii extraordinari, ei trebuie să fie motivaţi şi asta încerc eu să fac ca să îşi îndeplinească visele. Vom avea şi o ştafetă de traversare a Canalului Mânecii cu patru copii de 13 ani. Va fi la sfârşitul lunii august. Eu voi înota Canalul Nordului la începutul lunii august, după care mă întorc şi plec cu ei, pentru că au nevoie să se antreneze şi acolo. Perioada este 29 august-5 septembrie. În oricare din aceste zile, cea mai bună, vom traversa Canalul Mânecii. Avem asta în plan de mai mult timp, dar am aşteptat ca fetele să împlinească 13 ani, vârsta permisă pentru acest lucru", a afirmat Paul Georgescu.



Paul Georgescu este cel mai rapid român care a traversat în 2016 Canalul Mânecii fără costum de neopren (cu timpul record de 13 h 34 min) şi deţinător al titlului "Triple Crown" (English Channel - 54 km, Catalina Channel/SUA - 35 km şi Manhattan Island/SUA - 48,5 km), iar visul său cel mare este să încheie până în 2020 proiectul "Ocean's Seven", echivalentul "Seven Summits" al alpiniştilor care au reuşit să cucerească cele 7 mari vârfuri ale lumii. El a devenit primul român care a parcurs distanţa de 1 milă (1.609 metri) în apă îngheţată (3,2 grade Celsius), obţinând un timp foarte bun de 22:44:19. Cursa a avut loc pe 2 februarie 2019, într-un bazin exterior din cadrul unui club din Capitală.