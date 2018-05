Record în Himalaya - Un șerpaș a urcat de 22 de ori pe Everest

Peste 340 de alpiniști vor încerca să ajungă pe Everest în această lună, pentru că apoi vine musonul și condițiile devin imposibile.





Surse: Reuters, Guardian



Kami Rita are 48 de ani și a urcat împreună cu un grup de 13 alpiniști străini, urmând o rută clasică, cea prin Șaua Sudică.Pe această rută a fost urcat Everestul în premieră, în 1953, de către Edmund Hillary și Tenzing Norgay.Kami Rita are tradiție în familie: tatăl său a fost printre primii ghizi în 1950, când Nepalul și-a deschis porțile turiștilor străini, iar fratele său a ajuns de 17 ori pe Everest.Rita a urcat pentru prima oară pe Everest acum 24 de ani și de atunci a ajuns aproape în fiecare an pe vârf, ca ghid.