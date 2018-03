Tibi Uşeriu: "Nu voi refuza titlul de Cetăţean de Onoare al Capitalei, dar nu mă voi prezenta la decernare. Exemplul meu vreau să îi inspire pe cei care vor să-şi depăşească limitele în slujba binelui, nu să <reabiliteze>"

Tiberiu Uşeriu a scris luni, pe pagina sa de Facebook, că a aflat din presă despre propunerea de a i se acorda titlul de Cetăţean de Onoare al Capitalei, precum şi motivele propunerii.„Dragi prieteni, am aflat din presă despre propunerea de a mi se acorda titlul de Cetăţean de Onoare al Bucureştiului şi tot din presă am aflat că unul dintre motive ar fi că exemplul meu este „despre cum să-i reabilitezi pe alţii”. Nu m-aş fi gândit niciodată că pe umerii unui bărgăoan ar ajunge să atârne vreodată o asemenea responsabilitate”, scrie Uşeriu.El afirmă că îşi doreşte ca exemplul său să-i inspire pe cei care doresc să-şi depăşească limitele întotdeauna în slujba binelui, nu să-i "reabiliteze pe alţii”.De asemenea, spune Uşeriu, dacă proiectul va fi aprobat în şedinţa CGMB, nu va refuza titlul de Cetăţean de Onoare din respect pentru bucureşteni, însă nu se va prezenta la ceremonia de decernare.„Eu îmi doresc ca exemplul meu să-i inspire pe cei care doresc să-şi depăşească limitele, întotdeauna în slujba binelui, nu pentru „a-i reabilita pe alţii”. Dacă în Consiliul General se va vota acordarea acestui titlu, nu îl voi refuza, din respect pentru toţi bucureştenii, dar nu mă voi prezenta la ceremonia de decernare şi nici la alte festivităţi. Le mulţumesc celor care s-au gândit să-mi acorde această distincţie şi tuturor celor care cu gândurile lor bune m-au susţinut în timpul ultimei competiţii”, spune maratonistul.Primăria Capitalei ar urma să îi ofere titlul de Cetăţean de Onoare al Capitalei maratonistului Tiberiu Uşeriu, care reprezintă "un exemplu de curaj, voinţă, dăruire şi performanţă”, potrivit unui proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului General al Municipiului (CGMB).În expunerea de motive a proiectului propus de primarul Gabriela Firea, se arată că Tibi Uşeriu, în vârstă de 42 de ani, este singurul est-european care a reuşit să termine ultramaratonul de 563 de kilometri de la Cercul Polar, pentru al treilea an consecutiv.Tiberiu Uşeriu a petrecut nouă ani în închisoare pentru infracţiuni grave, însă a stârnit admiraţia României şi a lumii în 2016 când a reuşit să câştige competiţia „6633 Arctic Ultra”, spune municipalitatea."Transformarea incredibilă a unei conştiinţe – de la un infractor la un învingător al unei curse considerate ca fiind cel mai greu ultramaraton din lume – a creat un exemplu apreciat şi promovat de toată presa românească şi internaţională. Performanţa nu e doar pentru reabilitarea lui Tiberiu Uşeriu. Această performanţă este despre cum să-i reabilitezi pe alţii prin exemplul lui Tiberiu Uşeriu”, mai scrie în expunerea de motive.Tiberiu Uşeriu a câştigat anul acesta cursa de plus 350 de mile a Maratonului Arctic Ultra 6633, pentru a treia oară consecutiv. Maratonul canadian este considerat cel mai dur din lume. Ceilalţi trei români care au luat startul au abandonat în primele două zile.Tibi Uşeriu a parcurs peste 380 de mile în mai puţin de 173 de ore.Uşeriu a îndurat condiţii extreme de temperatură, a suferit degerături, umflături ale feţei, dar nu a abandonat cursa, în care au mai rămas doar şase concurenţi pe traseu.El devine astfel singurul din lume cu trei titluri la activ, după ce a fost primul şi la ediţiile din 2016 şi 2017.