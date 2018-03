VIDEO Momente emotionante la finalul maratonului 6633 Arctic Ultra - Cum a fost asteptat Tiberiu Useriu

"Nu conteaza ca unele lucruri se repeta. Ele nu sunt niciodata la fel. Va multumesc pentru sustinere!", a scris Useriu intr-un mesaj pe Facebook.Tiberiu Useriu este singurul sportiv care a castigat de 3 ori consecutiv Maratonul 6633 Arctic Ultra, una dintre cele mai dure curse din lume.Useriu a castigat editia din 2016 in 173 de ore si 40 de minute, alti doi romani terminand la egalitate pe locul 3, Vlad Tanase si Andrei Rosu, iar in editia din 2017, Useriu s-a impus cu timpul de 158 de ore si 25 de minute."Felicitari, Tiberiu Useriu, pentru castigarea maratonului Arctic Ultra! Pentru a treia oara consecutiv, drapelul Romaniei este dus pe primul loc in una dintre cele mai dure competitii sportive din lume. O astfel de performanta se atinge doar cu determinare si sacrificii, iar Tiberiu Useriu a demonstrat, din nou, ca este un luptator", a scris Klaus Iohannis pe pagina sa de Facebook.