Ultramaratonul arctic: Castigatorul ultimelor doua editii, Tiberiu Useriu, conduce cursa / Avram Iancu s-a retras dupa primul punct de control

Bibliotecarul din Petrosani nu a postat inca o declaratie prin care sa arate care au fost motivele ce l-au determinat sa ia o asemenea decizie.In cursa au mai ramas trei romani: Tiberiu Useriu, castigatorul ultimelor doua editii ale ultramaratonului, Polgar Levente, din Aiud, singurul sportiv cu dizabilitati acceptat in concurs, si Florentina Iofcea, o romanca stabilita in Canada.Startul in ultramaratonul 6633 Arctic Ultra a fost dat joi seara in Eagle Plains (Canada), concurentii trebuind sa strabata cei 617 kilometri ai cursei in cel mult opt zile, la temperaturi care pot scadea pana la minus 50 de grade Celsius. Finalul cursei este programat la Tuktoyaktuk.