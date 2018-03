Maratonul 6633 Arctic Ultra: Patru romani la start - Tibi Useriu, invingatorul din 2016 si 2017

Cu exceptia lui Tibi Useriu, niciunul din ceilalti romani nu a mai participat la Maratonul 6633 Arctic Ultra, care este considerat cel mai dur din lume. Toti cei patru s-au inscris in cursa cea mai grea, cea de plus 350 de mile.Florentina Iofcea este stabilita in Canada, locuieste in Aurora, aproape de Toronto, si este prima romanca ce va lua startul la Maratonul 6633. In aceasta vara planuieste traversarea Canadei de la est la vest (7.831 km), performanta cu care spera sa intre in Cartea Recordurilor.La randul sau, Polgar Levente (37 de ani) este originar din Aiud si este prima persoana cu dizabilitati din lume care este acceptata la Maratonul 6633 Arctic Ultra. El si-a pierdut bratul drept intr-un accident de tren pe cand avea doar 6 ani. Are la activ mai multe participari in maratoane ultra si este si voluntar Invictus.Avram Iancu, din Petrosani, este cunoscut pentru actiunile sale temerare prin inot: traversarea Canalului Manecii si parcurgerea Dunarii de la izvoare si pana la varsare. Anul trecut s-a decis sa incerce si Maratonul 6633, astfel ca va completa echipa Romaniei in cursa de plus 350 mile.Pe lista de start se afla doi concurenti pentru cursa de 120 mile, patru pentru cursa de plus 120 mile si 23 pentru cea mai dificila, cea de plus 350 mile.Editia din 2018 a Maratonului 6633 Arctic Ultra este cea de-a zecea, iar concurentii au inceput sa soseasca la Whitehorse, de unde se va pleca, in 7 martie, spre locul de start, Eagle Plains Hotel, cu plecare programata a doua zi.Cursa de plus 350 de mile este estimata a se incheia in 17 martie, la Tuktoyaktuk, dupa un itinerariu care include atingerea Cercului Polar in primele 23 de mile. In total vor fi parcurse 383 de mile pana la linia de sosire (circa 617 kilometri, cu 57 mai multi decat in 2017).In 2016, Useriu a castigat Maratonul 6633 Arctic Ultra in 173 de ore si 40 de minute si a avut de infruntat temperaturi chiar si de minus 62 de grade Celsius. La start s-au mai aflat atunci doi romani ￯ Vlad Tanase si Andrei Rosu ￯ care au terminat la egalitate pe pozitia a treia.La editia din 2017 a maratonului din Canada, Useriu a castigat cu timpul de 158,25 ore.In total, in cele noua editii ale Maratonului 6633 Arctic Ultra doar 25 de competitori au incheiat cursa.